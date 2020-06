Abogados exigen apertura de tribunales

Mazatlán, Sin.- Es lamentable que la administración de justicia se encuentre detenida al no ser considerada como una actividad esencial, como ocurrió con la cerveza, que en su momento se retiró la ley seca para que volviera a ser comercializada en medio de la pandemia del coronavirus que se vive en el estado, consideró el abogado José Guadalupe Morales Carrillo.

La inconformidad fue dada a conocer tras una manifestación realizada por litigantes de Mazatlán, que exigieron se dé celeridad a la apertura de los tribunales, cuya actividad se encuentra inerte a raíz de la contingencia sanitaria originada por el Covid-19.

Ante dicho problema, aseguró, se encuentran detenidos los procesos que se llevan a cabo en cada uno de los juzgados, donde no se puede levantar una denuncia porque no hay quien ordene los oficios de las querellas interpuestas.

El abogado José Guadalupe Morales Carrillo pide que se dé celeridad a la apertura de los tribunales.





En el caso de las personas que requieren de una pensión alimenticia, no se les puede otorgar porque no hay una resolución que les favorezca, en la que la autoridad ordena a la empresa donde labora el acusado, a que se le descuente la pensión que se demanda José Guadalupe Morales Carrillo.









Dijo que es necesario que se empiece a notar que el gobierno habilite cada una de las oficinas de los juzgados, pues hasta la fecha no se ha visto ni siquiera una labor de desinfección, que forzosamente necesitan dichas instalaciones.

El litigante reconoció que el personal que labora en dichos recintos de justicia no regresará a un lugar que estuvo cerrado entre 75 y 80 días, ya que pueden haber bacterias relacionadas con la enfermedad del Covid-19.

Por lo anterior, señaló, esperan que la autoridad no les diga el 15 de junio que el cierre de los juzgados se amplía hasta el día 30 o al 1 de agosto, como ya se especulaba que en muchas áreas empezarían a laborar.

Lamentablemente, aseveró, al igual que en la administración de justicia, no hay condiciones en otras dependencias, para reiniciar sus actividades, ya que no se han hecho los trabajos necesarios para que puedan operar.

SE LES ACABA EL AHORRO

El no tener trabajo a consecuencia de la pandemia del Covid 19 en el país, ha hecho que al menos un 30 por ciento de los abogados de Mazatlán tengan problemas económicos, consideró el litigante Jesús Cacique Almaraz.

Con más de 30 años de trayectoria en la abogacía, reconoció que el sector de los profesionistas del Derecho se encuentra sin trabajo desde hace casi tres meses con la aparición de la actual contingencia sanitaria.

Dijo que hasta el momento ningún abogado ha tenido el acceso a los tribunales para llevar un posible caso, a excepción de asesorías que brindan a clientes, las cuales se han registrado de manera esporádica en el transcurso de la cuarentena.









Cómo abogados particulares no es nuestra tarea ser asesores, sino llevar los juicios en todo el procedimiento que implica, desde el inicio hasta terminarlos que van desde las apelaciones, que ahorita no se han dado porque no tenemos trabajo José Guadalupe Morales Carrillo.









Reconoció, hay abogados que han sobrellevado la difícil situación económica, debido a que cuentan con otros ingresos como es el caso de quienes se encuentran pensionados y cada 15 días o cada mes reciben un recurso que les ayuda a sacar adelante a sus familias.

No obstante, señaló, hay al menos una cuarta parte de abogados en el municipio que no tienen ese tipo de "extra", por lo que han tenido que recurrir a sus ahorros, que a la fecha están por terminarse ante los gastos que han realizado desde que se quedaron sin trabajo.

PARA SABER

Son más de mil los litigantes los que se han visto afectados ante la falta de labores en los tribunales de justicia.

























