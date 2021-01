Abandonan pinos de Navidad

Mazatlán, Sin.- Con la finalidad de evitar que los pinos que fueron utilizados en Navidad terminen en la vía pública y en lotes baldíos, la dirección de Ecología y Servicios Públicos montó cuatro centros de acopio en la ciudad para la recepción de los arbolitos.

"La jornada inició en diciembre con un oficio de Ecología donde solicitamos a Parques y Jardines que nos habilitara los cuatro puntos y segundo, solicitando a las empresas que venden pinos navideños que nos apoyaran instalando lonas en su negocio, para que la gente supiera en qué lugares se iban a recibir los arbolitos", señaló Lourdes San Juan Gallardo, directora de Ecología.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

A pesar de que su destino final es el basurón, pues por sus propiedades naturales no son aptas para ser utilizados en la elaboración de composta, se le pide a los ciudadanos llevarlos hasta el centro de acopio y no dejarlos en los montones de basura, ya que el camión recolector no tiene el mecanismo para triturarlos.

"El objetivo es un destino final apropiado a los arbolitos, que no sean quemados en lotes baldíos por el vandalismo porque seguro que termina siempre en camellones. El camión de la basura no se los puede llevar, su mecanismo no es para triturar este tipo de residuos, tiene que llevarse en camiones de volteo".

La funcionaria lamentó que a pesar de la campaña y el precio anuncio se pueden observar lugares donde hay arbolitos en los montones de basura por toda la ciudad.

Por otra parte, Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos, comentó que a aunque es una responsabilidad del ciudadano llevar los pinos a los centros de acopio muy pocos lo han hecho.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Hay quienes han dicho que por qué no mandamos a recogerlos porque no tienen en que ir a llevarlos a los centros de acopio, entonces, ¿cómo les hicieron para comprarlo? la pregunta sería esa, ahora que ya no ocupan el arbolito, no hayan cómo deshacerse de el", comentó.

Los centros de acopio estarán abiertos hasta el 6 de febrero. El año pasado se recolectaron alrededor de dos mil pinos.

CENTROS DE ACOPIO

Infonavit Conchi, unidad de Aseo Urbano.

Vivero Municipal en la colonia Urías.

Bosque de la Ciudad.

En avenida Alemán, esquina con Aquiles Serdán, en la unidad de Aseo Urbano









