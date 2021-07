A punto de ahogarse, son rescatados tres turistas en playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La mañana de este sábado tres bañistas fueron salvados de morir ahogados en el mar, entre ellos dos menores de edad y un adulto.

Los hechos se originaron en dos puntos distintos, el primero ocurrió aproximadamente a las 8:00 de la mañana en Playa Norte a la altura de "los monos bichis", dónde Perla Nayatsin Moreno, inspectora de la Subdirección de comercio, realizó el acto de rescate a un turista originario del Estado de México.

Relató que a las 8:00 de la mañana arribó al Monumento al Pescador para iniciar la inspección al comercio que se establece en la zona, cuando escuchó que un hombre pedía auxilio en el mar.

Comentó que al principio pensó que era un juego de la persona, pero luego empezó a gritar más fuerte, lo que la llevó a ubicarlo en la desolada playa y decidió arriesgar su vida para ayudarlo.

“Me aventé, ya tratando de platicar con el señor, ya que estaba dentro del mar, tratando de tranquilizarlo en lo que yo alcanzaba a llegar con él (a la orilla), le dije que me tomara de la espalda, que se tranquilizara para que no me fuera a hundir él también a mí, y sí gracias a Dios se tranquilizó y me lo eché aquí al hombro hasta que logré sacarlo”, comentó.

La trabajadora del Ayuntamiento de Mazatlán dijo que en ningún momento pensó que estaba arriesgando su vida por alguien más.

El otro rescate fue doble; salvavidas municipales, en la playa Sábalo 1, se percataron que dos personas eres arrastradas por una corriente de retorno.

Una vez en tierra firme, los bañistas se identificaron como Braulio “N” y Arián “N”, de 14 y 12 años de edad respectivamente, ambos originarios del estado de Durango, quienes solo presentaron cansancio.





















