A medio periodo vacacional dan banderazo de operativo de seguridad

Mazatlán, Sin.- A 20 días de concluir el periodo vacacional, autoridades municipales, estatales y federales, este martes 2 de agosto se dio el banderazo oficial de arranque del operativo "Mazseguro" verano 2022.

El estado de fuerza lo compone una participación de 725 elementos de los tres niveles de gobierno y 125 unidades de diferentes capacidades de movilidad.

También puedes leer: Restringirán acceso al Faro para evitar golpes de calor

El operativo estará vigente hasta el día 22 de agosto y comprende actividades enfocadas en la prevención, resguardo y estrategias de seguridad para turistas locales, regionales e internacionales que visitan este puerto, las playas y los diferentes puntos de diversión.

"Garantizar la seguridad de todo el visitante y la del ciudadano local en cualquier atención inmediata que se presente, una emergencia que se suscite en este periodo, sin dejar de la mano el resto del municipio, tanto la zona urbana como rural", dijo Eloy Ruiz Gastelum coordinador de Protección Civil.

El operativo no ha fracasado, aseguran

Apenas el día lunes el comandante de la Secretaría de Seguridad Pública, Simón Malpica Hernández, había sido cuestionado por los medios de comunicación, si el operativo se había empañado con la muerte de dos bañistas, hecho lamentablemente registrado el día domingo a lo que contestó: "Hasta el momento no porque no se ha dado el banderazo, ya a partir de mañana que se de el banderazo ya", dijo.

No obstante, Ruiz Gastelum dijo que desafortunadamente si estaba comprendido dentro del operativo, de ido a qué se presentó dentro del periodo vacacional, aunque el suceso se dio en un marco no muy normal, ya que nuga se recibió llamado o reporte alguno sobre los turistas que se introdujeron al mar.

El funcionario municipal consideró que pese a este registro, el operativo no ha fracasado, tomando en cuenta la gran afluencia de bañista que hay en la playa y añadió que las medidas preventivas se han cumplido, pero el que no copera mucho es el turista.

"No es un fracaso como tal, pudiésemos tener quizás mayor incidencia, emergencias en la zona de playas y no ha sido así, las tareas preventivas creo que hasta este punto se han cumplido, pero si la colaboración ha sido la mejor por parte del turista", añadió.

Local Invitan a bañistas de Mazatlán a tomar precaución por mar de fondo

Mazatlán está saturado

Por su parte, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, indicó que las cifras de turismo en este periodo vacacional son superiores a las de Semana Santa, destacó que Mazatlán está de vacaciones todo el año.

"Creo que no retrasamos un poquito en este evento y no de horario, de fecha, porque en Mazatlán prácticamente hay vacaciones todo el año. Hace días me reportaban cifras superiores a las de Semana Santa, mayor cantidad de turistas (…) hay que hacer fila unas dos horas para desayunar agusto, porque todo está saturado, afortunadamente", indicó.