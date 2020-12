A la orden del día, actos de corrupción en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- La cifra que da el INEGI sobre la prevalencia de corrupción en Sinaloa de 12.4 por cada 100 habitantes se queda corta, ya que estos actos se siguen dando sobre todo en corporaciones de Seguridad Pública, Ministerios Públicos, tribunales de justicia y gobiernos municipales, señaló Jesús Cacique Almaraz, integrante del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán.

“Se queda corto el INEGI, pero la percepción de la sociedad y nuestro pueblo, de gente de Mazatlán y Sinaloa, es obvia, sigue la postura de inercia de la corrupción en la Procuraduría o Fiscalía, Ministerios Públicos, en Seguridad Pública y en gobiernos municipales”, expresó.

Local En “picada”, ventas en comercios del Centro

Refirió que hay una queja constante de que en los Ministerios Públicos no atienden con la diligencia debida a la gente y se prestan a malos manejos, se prestan a contubernios y arreglos, pues citan por fuera a las personas para poder “centavearlos” y arreglar los casos con ellos.

Señaló que de todos es sabido, que policías preventivos están coludidos con grupos de mafiosos y delincuentes, que protegen las narcotienditas y que extorsionan a la gente.

Comentó que en lo que sí coincide con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013-2019, es que los trámites con mayor porcentaje de corrupción se da en el contacto con las autoridades de seguridad pública, las gestiones relacionadas con la propiedad y los trámites ante el Ministerio Público.

“Hay una queja constante de que los MP no atienden a la gente y se prestan a malos manejos, soy abogado y me consta que no atienden con la diligencia debida, se prestan a contubernios y arreglos, citan por fuera a la gente para poder ‘centavearlos’ y arreglar con ellos, sigue la postura de inercia de la corrupción en la Procuraduría o Fiscalía”, apuntó.

Y coincide en que la gente no denuncia los hechos por temor a represalias, porque lo consideran inútil, que no le dan seguimiento a los casos o porque es una pérdida de tiempo.

“Hay temor a denunciar; si hay denuncia va haber represalias, ellos mismos te dicen: ‘fulano te denunció, ten cuidado’, nos consta, y luego no hay resultado para la gente, los traen de un lado para otro dándole largas, es un proceso peligroso y tortuoso”, indicó.

Jesús Cacique Almaraz, integrante del Grupo de Abogados Unidos de Mazatlán. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Cacique Almaraz recordó que antes existía en la misma Fiscalía General de Justicia del Estado, antes Procuraduría, la agencia doceava encargada de recibir denuncias contra los MP que eran tachados de corrupción u otras fallas administrativas, pero que ahora no se sabe a qué instancia acudir.

Lee también: Inmunidad por vacuna Covid-19 sería hasta el 2022

Mencionó que los órganos anticorrupción estatales todavía no son tan conocidos por la sociedad como para acudir a ellos y que las sindicaturas en Procuración en los ayuntamientos, como la de Mazatlán, sufren de ataques y bloqueos por parte de los alcaldes, los cabildos y los mismos funcionarios municipales.

El combate a la corrupción viene de arriba hacia abajo, pero viene muy lento, viene amainado a nivel nacional, pero a nivel local sigue en las corporaciones de seguridad pública, en los ministerios públicos y en los gobiernos municipales.



Jesús Cacique Almaraz





PORCENTAJE DE CONFIANZA EN AUTORIDADES

POLICÍA

Víctimas de corrupción: 20.6%

No víctimas: 35.1%

JUECES

Víctimas: 28.8%

No víctimas: 35.8%

MINISTERIO PÚBLICO

Víctimas: 23.7%

No víctimas: 35.8%

SERVICIOS PÚBLICOS

Víctimas: 32.5%

No víctimas: 44.7%









Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, 2019.





















Lee más aquí ⬇





Local Venta de barcos y embargos llegan al sector pesquero del sur de Sinaloa

Local En Sinaloa se recuperan 80 pacientes de Covid-19

Local Están en crisis productores de chile del sur de Sinaloa