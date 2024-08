A finales de agosto quedará primera etapa de rehabilitación la avenida Insurgentes

Mazatlán, Sin. -La primera etapa de la rehabilitación de la avenida Insurgentes, quedará lista a finales de agosto, o al menos fue lo que la Secretaría de Obras Públicas del Estado informó al municipio.

El alcalde, Edgar González Zatarain, sostuvo reuniones de trabajo el día viernes 2 de agosto en la capital del estado, en la que se solicitó que no se iniciara la segunda etapa, que va de la calle 13 de abril a la México 68 hasta que no se terminara la primera, de Gabriel Leyva a 13 de Abril.

"Del primer tramo todavía le resta como 200 metros, entonces nosotros hemos estado deteniendo que no se abra la segunda etapa, que va hasta la México 68, para no crear un caos ahí hasta no tener habilitado hasta Las Américas", dijo.

"La propuesta ha sido que a finales de este mes termina, porque a tirar concreto de secado rápido para poder reaperturar sobre toda esa parte de Las Américas", agregó.

Para saber

El 23 de enero se dio el banderazo de arranque de la primera etapa de la Insurgentes, de acuerdo a la licitación pública la obra debiera estar lista el 12 de agosto.