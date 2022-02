A días del Carnaval… Mazatlán está colapsado en servicios públicos

Mazatlán, Sin.- A pocos días de que se lleve a cabo el Carnaval de Mazatlán, si las autoridades estatales así lo confirman, el puerto de Mazatlán se encuentra colapsado en los servicios públicos; y es que en los últimos tres meses El Sol de Mazatlán documentó 39 fugas en toda la ciudad, 24 de agua potable y 15 de drenaje, de las cuales el 43% aún no han sido atendidas o las dejaron “a medias”

De noviembre del 2021 a enero del 2022, a través de los reportes hechos por los ciudadanos a este medio de comunicación, se documentaron un total de 39 fugas, tanto de agua potable (24) como de drenaje (15), en varios sectores de la ciudad.

Este "problema histórico", como se le ha llamado, ha alcanzado, para muchos mazatlecos, su punto más crítico, pues como nunca antes, la ciudad está "inundada" en drenaje y miles de litros de agua potable se desperdician diariamente.

Tras realizar un conteo de los derrames registrados, se constató que de las fugas de agua potable, 15 han sido reparadas, cuatro están “a medias”, pues no se ha repuesto el concreto del pavimento, aún y cuando ya pasaron los 10 días para llevar a cabo el bacheo, y cinco no se han reparado. De las fugas de drenaje, siete ya se repararon, dos están “a medias”, y seis no han sido atendidas.

FACTORES

El principal factor que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán atribuye al colapso del sistema hidrosanitario en el puerto es la antigüedad de sus tuberías; un gran porcentaje de la red cumplió su vida útil, con más de 60 años de servicio, aunado a su material de fabricación: asbesto, losa, barro.

También está el otro gran problema, el mal uso de la red de drenaje; la ciudadanía en general y comercios, arrojan grasas, residuos orgánicos y sólidos al sistema de drenaje, lo que ocasiona que la tubería se tape y posteriormente se rebose.

Hay otros factores, como la presión. Cabe recordar que después del huracán "Nora", a inicios de septiembre, varias colonias del municipio duraron alrededor de una semana sin agua, por la ruptura de un dique, y cuando el servicio se restableció, la elevada presión debido al golpe de ariete (un aumento repentino de la presión causado por un cambio rápido en la velocidad de caudal del conducto) y el aire que quedó en las tuberías, produjeron que estas tronaran.

CONSECUENCIAS

Además del desperdicio del líquido, los malos olores y el foco de infección que representan las aguas residuales, está la formación de socavones.

Los gases que expide el drenaje son muy corrosivos, tanto para el acero estructural como para la losa de concreto; la parte baja de la carpeta asfáltica se deteriora, se reblandecen los materiales y después vienen los hundimientos.

En el mes de enero, la Jumapam reconoció que hay en la ciudad alrededor de 45 puntos críticos con fugas de agua potable y drenaje, en ese entonces también identificó la urgencia de reparar 180 fugas y la existencia de otras 180 más no urgentes.

FUGAS DE AGUA POTABLE 24 COLONIA BENITO JUÁREZ (3)

Calle José Aguilar Barraza esquina con Dr. Armenta (REPARADA)

Calle José Aguilar Barraza esquina con 20 de Noviembre (REPARADA)

Calle Juan Escutia, entre Independencia y Pedro infante (FALTA BACHEO)

COLONIA VILLA GALAXIA (3)

Calle Aries esquina con avenida Galaxia (FALTA BACHEO)

Calle Piscis esquina con avenida Galaxia (FALTA BACHEO)

Calle Cáncer, entre Orión y Juan de la Barrera (SIGUE EL PROBLEMA)

COLONIA 20 DE NOVIEMBRE

Calle Michoacán, entre Colima y Nayarit (SIGUE EL PROBLEMA)

COLONIA ESPERANZA (2)

Calle del Ferrocarril (SIGUE EL PROBLEMA)

Avenida Principal esquina con Mercurio (REPARADA)

COLONIA LOMA DE JUÁREZ

Avenida Principal esquina con avenida Independencia (REPARADA)

COLONIA FLORES MAGÓN (2)

Calle Dalias esquina con Ébano (REPARADA)

Calle Bugambilias esquina con Azahar (REPARADA)

COLONIA LOMAS DEL ÉBANO (3)

Calle Vicente Lombardo y Valle de México (REPARADA)

Calle Sofía R. De González (SIGUE EL PROBLEMA)

Calle Óscar Ortiz y Ofelia Guevara (SIGUE EL PROBLEMA)

COLONIA CENTRO (4)

Calle Antonio Rosales esquina avenida Miguel Alemán (REPARADA)

Avenida Gutiérrez Nájera esquina avenida Juan Carrasco (REPARADA)

Avenida Gutiérrez Nájera, entre Juan Carrasco y Germán Evers (REPARADA)

Avenida Gutiérrez Nájera, entre Ernesto Damy y Álvaro Obregón (REPARADA)

COLONIA AZTECA

Avenida Pino Suárez, entre las vías del tren y López Mateos (REPARADA)

COLONIA OBRERA

Avenida Gabriel Leyva, casi esquina con Josefa Ortiz de Domínguez (REPARADA)

COLONIA VILLAS DEL REY

Calle Escudos esquina con andador Adara (REPARADA)

INFONAVIT PLAYAS

Calle Felipe Ángeles esquina con avenida De las Torres (REPARADA)

COLONIA LÓPEZ MATEOS

Calle Benjamín Gil esquina con avenida Revolución (FALTA BACHEO)

FUGAS DE DRENAJE 15

FRACCIONAMIENTO LA JOYA

Avenida De las Torres (REPARADA)

FRACCIONAMIENTO PASEO DE LOS OLIVOS

Avenida Internacional México 15 esquina con avenida De las Torres (REPARADA)

CANAL CHACHALACAS

Entre las colonias Brisas del Mar y Estero. Descarga de aguas desde el cárcamo de bombeo den la Unidad Administrativa; van a dar al Estero del Infiernillo (SIGUE EL PROBLEMA)

COLONIA LIBERTAD

Avenida Pesqueira esquina con Circunvalación, los desechos van a dar al Estero del Infiernillo (SIGUE EL PROBLEMA)

COLONIA MONTUOSA

Calle San Luis Potosí esquina Enrique Pérez Arce (REPARADA)

COLONIA GABRIEL LEYVA

Avenida Emilio Barragán, drenaje se regresa por alcantarillas y registros en las aceras (SIGUE EL PROBLEMA)

COLONIA CENTRO (2)

Calle Benito Juárez, entre Roosevelt y Constitución (REPARADA)

Mercado Pino Suárez (REPARADA)

COLONIA LOS PINOS

Paseo Claussen esquina calle Jabonería, los desechos Iban a dar a Playa Pinitos (REPARADA)

COLONIA CONSTITUCIÓN

Calle Privada de la Estrella esquina con Tercera (SIGUE EL PROBLEMA)

COLONIA FRANCISCO VILLA (2)

Calle Toma de Zacatecas, casi esquina con avenida Bicentenario (FALTA BACHEO)

Calle Toma de Zacatecas esquina con Plan de Ayala (FALTA BACHEO)

FRACCIONAMIENTO JACARANDAS (2)

Calle Framboyabes esquina con calle Lirios, los desechos van a dar al Arroyo Jabalines (SIGUE EL PROBLEMA)

Calle Fresnos esquina con Higueras (SIGUE EL PROBLEMA)

CERRITOS

Colector Cerritos, Calle Estero del Yugo, los desechos Iban a dar al Estero del Yugo que desemboca en el mar (REPARADA)









