A 15 días de 'Nora', apoyos para el estado continúan en el limbo

Culiacán, Sin.- A 15 días de que el huracán 'Nora', azotara en Sinaloa, los apoyos de desastre para el estado continúan en incertidumbre, pues no hay un rumbo claro de a donde vayan a llegar estos apoyos, quien los vaya a administrar y cuando puedan ser entregados a la ciudadanía.

Eso, a pesar de que en los primeros días de septiembre la Comisión Nacional del Agua, aprobará la declaratoria de emergencia y el pasado 7 de septiembre, esta se publicará en el Periódico oficial del Estado, situación que deriva que una vez publicada, las autoridades estatales y federales tienen la obligación de cumplir la entrega de los apoyos en un lapso no mayor a las 48 horas, sin embargo no han llegado.

El titular de Protección Civil estatal, Juan Francisco Vega Meza, señaló en días pasados que los apoyos podrían llegar a instancias de seguridad federal, tal es el caso de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina o Secretaría de Defensa Nacional.

"Los apoyos habría que revisar en los nuevos lineamientos estos apoyos tienen que llegar a la guardia nacional, la Sedena o la Marina, ya no llegarían a los estados, no llegaría con nosotros. A nosotros no nos han notificado de que van a llegar todavía", mencionó al respecto Pago Vega.

Tras no haber un panorama de certidumbre, este medio intentó contactar Delegado de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, Juan de Dios Gámez, sin embargo no tuvo respuesta.

Apenas este fin de semana, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, visitó Sinaloa para la supervisión de algunas obras del sector salud, donde fue recibido con manifestaciones y protestas ante la falta de estos apoyos, pues a 15 días del fenómeno climatológico, algunas sindicaturas y zonas del estado continúan sin servicios públicos.









