8 de 22 feminicidios en 2024 se han registrado en la ola de violencia que sufre Sinaloa

Culiacán, Sin.- De los 22 feminicidios que se han registrado en 2024 en Sinaloa, ocho han ocurrido durante la ola de violencia que afecta al Estado desde el pasado 9 de septiembre, informó Ana Francis Chiquete Elizalde, Secretaria de las Mujeres de Sinaloa.

Además, la funcionaria estatal precisó que, en el mismo periodo de inseguridad, se han registrado seis homicidios dolosos contra mujeres, lo que refleja la creciente preocupación por la violencia de género en el Estado.

Disminución en las denuncias de violencia familiar

De acuerdo con la titular de la Secretaría de las Mujeres (SEMujeres), las denuncias de violencia familiar han disminuido en los últimos dos meses en Sinaloa. En septiembre, se registraron 490 carpetas de investigación por violencia familiar, lo que representó una disminución de un 3 por ciento respecto a meses anteriores. Sin embargo, en octubre, las denuncias cayeron aún más, con 430 carpetas, lo que representó una disminución de 12.24 por ciento en comparación con septiembre.

Aunque esta disminución podría parecer positiva, Chiquete Elizalde aclaró que no significa que la violencia familiar haya disminuido en realidad. “Que hayan disminuido los números no significa que no siga existiendo violencia familiar, significa que seguimos muy atentas a los datos que pudiéramos tener”, aseguró la funcionaria.

La Secretaría de las Mujeres continúa trabajando para combatir la violencia de género en Sinaloa, redoblando esfuerzos para atender y prevenir estos delitos. Mil 614 mujeres víctimas de violencia de género han sido atendidas por el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar (CEPAVIF) entre septiembre y octubre.