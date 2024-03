200 los policías reprobados en la prueba de control y confianza en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -El municipo solicitará al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública aplicar nuevamente las pruebas de control y confianza a los 200 policías de Mazatlán que salieron reprobados en esta evaluación y que, por tanto, tendrán que ser dados de baja, informó el alcalde Edgar González Zatarain.

Aunque dijo desconocer cuáles fueron los parámetros en los que los elementos preventivos fallaron, además de que es información confidencial, en estas pruebas se suele evaluar el estado físico, psicológico y toxicológico, entre otros.

'Se vuelve a solicitar, el propio secretariado se le de una segunda oportunidad para que digas 'está bien, no quiero ser muy duro contigo, no me acuses de que soy injusto, un tema de Derechos Humanos' se solicita si es que la aceptan allá, porque también es nuestra solicitud habrá que ver si la aceptan, si la autoridad dice 'para nosotros ya es claro no hay una segunda oportunidad', se tendrán que dar de baja", dijo.

Liquidación

González Zatarain añadió que en caso de darse de baja, el municipio está preparado económicamente para liquidar a los 2018 elementos policíacos.

Déficit

Ante el déficit de personal que presenta la corporación, el munícipe señaló que se dejó la convocatoria abierta para los jóvenes que quiera ir a la academia de UNIPOL; en el mes de noviembre del año pasado partieron 56 cadetes.