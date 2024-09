Operativos conjuntos debilitan ‘fuerza logística’ de los criminales, según la SSPE

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó la tarde de este viernes el balance de los operativos que se han realizado desde el día que estalló la violencia por la pugna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre, acciones que según la dependencia, debilitan la fuerza logística de los grupos delincuenciales.

En un mensaje el titular de la SSPE, el General de Brigada Gerardo Mérida Sánchez, precisó que el recuento “demuestra la labor que están realizando de manera coordinada las corporaciones de los tres órdenes de gobierno”.

"Se han llevado a cabo 29 enfrentamientos, se han asegurado mas de 120 armas de fuego de diferente calibres, igualmente más de 75 vehículos y más de 40 detenciones de civiles que están al margen de la ley, igualmente alrededor de 30 mil municiones de diferentes calibres”, detalló el mando militar.

También, detalló, se han tenido detenciones importantes, como la de este jueves en el fraccionamiento Santa Fe, un importante objetivo (“El Piyi”) que fue detenido y trasladado a la autoridad correspondiente", precisó el secretario.

En cuanto a los resultados derivados de estas acciones, destacó el ejemplo de la liberación de las vialidades, que han tenido un libre tránsito desde hace días.

"A partir del día lunes 16, ya no se han tenido, no se han detectado bloqueos en las carreteras que salen o convergen a esta ciudad capital. También en algunos municipios del centro y en un municipio del sur, no se han escuchado enfrentamientos. Estamos ya trabajando en esta situación, las fuerzas de los tres órdenes de gobierno, para controlar o focalizar este tipo de acciones violentas", añadió Mérida Sánchez.

El titular de Seguridad Pública en la entidad destacó la reciente puesta en marcha del "Operativo de Proximidad Escolar", que brinda certeza de seguridad a los maestros y alumnos de los planteles escolares y refrendó su compromiso de trabajar por la seguridad de los sinaloenses.