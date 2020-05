Estrellas abren sus redes sociales a expertos en salud

Estrellas de la pantalla chica y grande, como Julia Roberts (Mujer bonita), Hugh Jackman (Wolverine) y Millie Bobby Brown (Eleven de Stranger Things) se encuentran entre las celebridades que abrirán sus redes sociales a expertos de salud para compartir información y promover un enfoque basado en la ciencia para combatir la pandemia de Covid-19.

Roberts, quien ganó un Oscar en 2001 como mejor actriz por su papel como Erin Brockovich, en la película del mismo nombre, comenzó el proyecto entrevistando al doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

La iniciativa #PassTheMic (Pasa el micrófono) es organizada por la campaña global sin fines de lucro ONE, destinada a dar lugar a "expertos en salud y economía (...) para discutir una respuesta global a la pandemia global de Covid-19". El énfasis está puesto en la ciencia y los hechos.

“La pandemia de Covid-19 está dominando los canales de noticias, las redes sociales y nuestras conversaciones cotidianas. Con una cantidad tan abrumante de información, puede resultar difícil separarse del ruido informativo”, señala la organización ONE en su página oficial.

De acuerdo con la ONG, las estrellas abrirán sus cuentas en las redes sociales durante un día a los trabajadores de la pri- mera línea y a expertos en salud, economía, finanzas, entre otros temas.

En entrevista con Roberts, en su cuenta personal de redes sociales, el doctor Fauci dijo que el principal problema a resolver ante la pandemia son "las extraordinarias disparidades sanitarias" entre los países.

"En este momento, si tomas África meridional, África subsahariana, partes de Asia, Sudamérica y partes del Caribe como áreas que no tienen un sistema de salud fuerte para poder responder de la misma forma que en ciudades como Nueva York o Los Ángeles o Nueva Orleans o Chicago, realmente tenemos una responsabilidad moral con las personas de todo el mundo", señaló el experto en salud.

En la agenda de las próximas semanas, las celebridades compartirán sus espacios con expertos en salud que proporcionarán hechos, ciencia y datos sobre lo que debe ocurrir para acabar con la pandemia.

“Escucharemos de Ellen Johnson-Sirleaf, expresidenta de Liberia, sobre lo que podemos aprender de la epidemia de Ébola, y por qué necesitamos mejorar el sistema de salud. Escucharemos de Boll Frist, un doctor, y exsenador de Estados Unidos para Tennessee, sobre la importancia de crear un plan de acción global contra un virus que no conoce fronteras. También Minouche Shafik, director de la London School of Economics, hablará sobre cómo manejar los impactos económicos de la crisis”, detalla ONE en su sitio web.

El programa también incluye una charla sobre la solidaridad y la empatía durante la crisis global por el Covid-19.

“No puedo evitar imaginar que después de esto habrá un tipo de cambio permanente, y ojalá que sea sostenido, sobre la conciencia de quiénes somos en conjunto”, dijo el doctor Craig Spencer, director de Salud Global en Medicina de Emergencia del Hospital Presbiteriano de Nueva York.

Muchas de las celebridades participantes tienen una gran presencia en las redes sociales. Roberts, Jackman y Brown tienen un total combinado de unos 71 millones de seguidores sólo en Instagram.