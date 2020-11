El “caos” de la avenida Rafael Buelna

Mazatlán, Sin.- Falta de estacionamientos y una mala sincronización de los semáforos son los principales “fallos” que los mazatlecos ven en la recién remodelada avenida Rafael Buelna.

La vialidad, inaugurada apenas la semana pasada, ha sido criticada por la poca funcionalidad que tiene para la circulación desde que se instalaron los semáforos, a la altura de la también remodelada glorieta frente al Velentino.

Además, señalan que desde que fue inaugurado el nuevo monumento llamado "La Perla", nunca se ha visto funcionar de nuevo la fuente de agua, lo que se considera un desperdicio de dinero, pues costó cuatro millones y medio de pesos.

José Manuel, empleado en una taquería, comenta que a ellos como comerciantes les ha perjudicado la falta de estacionamientos, pues los clientes llegan en menor frecuencia porque no hay dónde poner sus vehículos.

"A nosotros sí nos afecta la falta de estacionamiento y en toda esta área, para el comensal que viene en auto propio, ¿dónde se va a estacionar?, no hay ni estacionamientos públicos cerca, allá en Soriana o La Gran Plaza es lo único, pero a la gente le da flojera, ya no regresa", comentó.

Kevin, un joven que trabaja en un puesto de hotdogs los fines de semana, menciona que nunca ha visto funcionar la fuente de agua de la glorieta de "La Perla".

El monumento la Perla pocas veces ha sido “encendido”. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

"Yo vengo a trabajar aquí los fines de semana y nunca he visto que funcione la fuente de la glorieta, de hecho es lo que estaban comentando ahorita algunos compañeros, que ya tiene días que no la encienden, incluso algunos dicen que nada más la prendieron el día de la inauguración y ya no ha vuelto a funcionar", mencionó.

Manuel, operador del trabajo urbano, indica que aún no se acostumbran a la semaforización que se instaló en la avenida, la cual crea mucha confusión entre los conductores, porque no están bien coordinados.

"En cuanto a las condiciones de la vialidad, sí quedó muy bien, pero para transitar, sobre todo a la altura de la glorieta del Valentino, está fatal, hay desorden, los conductos no nos acostumbramos a los semáforos, no están siquiera bien coordinados. El fin de semana pusieron a dos tránsitos ahí, pero resultó peor, porque tampoco ellos se coordinaban para dar el paso", indicó.

Mazatlecos lamentan la falta de estacionamientos. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

En el mismo parecer se encuentra Cristian, conductor de transporte de servicio privado, quien añade que es mala imagen para el turismo y para los mismos mazatlecos que la fuente de agua este “apagada”.

"Sí quedó bonito y todo, pero los semáforos están mal coordinados, además cuando yo paso por aquí en la tarde siempre veo la fuente apagada, el agua estancada y ya enlamada y eso es algo feo para el turismo y para uno miso como mazatleco, nada más está 'de oquis'", añadió.









