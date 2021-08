Beñat San José salió molesto por como San Luis les arrebató el triunfo

Mazatlán, Sin.- Hoy en la conferencia de prensa, a Beñat San José se le pudo ver un tanto molesto, por como el silbante Adonaí Escobedo agregó los siete minutos de compensación donde cayó el gol del empate del San Luis.

Además, esta impresionado por la gran cantidad de penales que se le han marcado en contra, en siete juegos, seis penales en contra tienen los del puerto y San José, determinó que han sido un factor negativo para su equipo.

Deportes San Luis le arrebata el triunfo a Mazatlán FC en los últimos minutos de juego

“Hoy hago un balance muy acertado y con un penalti que me parece increíble, en siete partidos seis penales, es algo increíble y el árbitro agrega siete minutos, fue algo que no me pareció y cayó el gol”.

“En cuanto el partido, hemos cometido muchos errores por salida de balón y es algo que me hago muy responsable, en la primera parte no fuimos los mejores y en la segunda parte fuimos mejores y ha sido nuestra, con la jugada que Giovanny anotó un gol. Pero no sé si no hubiese sido tanto, nos empatará el rival”, destacó.

A pesar de tener un juego con muy pocas llegadas de peligro, Beñat destacó lo hecho por su equipo en la primera parte, donde ahí si era meritorio el empate, pero en la segunda mitad, lo ve inclinado para un lado, que es el de los morados.

“En la primera parte el empate si era justo, jugamos muy bien al futbol, pero en la segunda parte ellos apenas lograron tener ocasiones claras y nosotros la que hemos tenido hemos marcado, porque la verdad merecíamos los tres puntos. y me duele penal, a los jugadores no se le pueden cortar los brazos en el área”.

Mazatlán aprovechará estos días de “descanso” por la fecha FIFA para buscar darle un cambio al equipo y recuperar algunos jugadores que no están en forma. “La fecha FIFA viene muy bien para mejor y subir las cargas y hemos tenido mucho altibajos y nos enfocaremos en tener más volumen de tiempo”.

Mazatlán FC ha sufrido mucho con los penales. Foto: Fausto McConegly|Sol de Mazatlán

Nicolás Benedetti sin ser confirmado por Mazatlán

El nombre de Benedetti en el puerto, ha sonado muy fuerte en las últimas horas, pero Beñat San José, no confirmó si llegará al cuadro cañonero, o si la directiva le sumará otro jugador, que no sea el todavía americanista.

“Lo de Benedetti, estoy abierto de lo que me diga el Club, a mí la directiva no me ha dicho nada si vendrá un jugador, pero si hay una oportunidad de sumar a algún jugador porque el mercado sigue abierto, pero en particular no hay nada en concreto para mí”.

“Yo como técnico lo que quiero si viene un jugador, es que tengo una realidad actual de que pueda rendir. Hoy tenemos un plantel muy joven y reducido, pero a lo que voy llegue quien llegue, tenemos que asegurarnos que tenga un buen presente que nos pueda ayudar y el jugador que se está mencionando, no sé si vaya a llegar”, destacó.









