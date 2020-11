Baja demanda de pasaje para pulmoneros

Mazatlán, Sin.- La reactivación económica para el transporte público de alquiler no se siente en este Buen Fin, incluso en los dos últimos fines de semana han registrado una baja en la demanda de sus servicios, manifestó Mariano Ortega Vizcarra

El dirigente de la Cooperativa de Pulmonías comentó que al menos para los taxis, pulmonías y aurigas, no ha repuntado la demanda de pasaje, de hecho en los dos últimos fines de semana se ha sentido una baja, ya que se han mantenido en un 40%.

"No está saliendo la gente a la calle, ni siquiera con el Buen Fin, y también nos afecta mucho el cierre del Centro Histórico para eventos del Ayuntamiento. El puente largo revolucionario estuvo muy flojo", dijo.

Comentó que pudiera ser por el endurecimiento de las medidas de contingencia por el coronavirus y el que estados como Durango y Chihuahua continúan en rojo en el semáforo epidemiológico

Por otra parte, el dirigente transportista señaló que los asaltos a choferes de unidades del transporte público se mantienen en un promedio de dos a tres diarios, pero muchos conductores prefieren no denunciar por la pérdida de tiempo.

Indicó que la Secretaría de Seguridad Pública habla de una baja en los asaltos, pero la realidad es que la gente y los transportistas ya no quieren denunciar porque no hay investigación ni resultados.

"Los asaltos no han aumentado, pero tampoco disminuido, la delincuencia sigue y diariamente se registran de dos a tres ataques. Muchos no denuncian porque estamos hablando del robo del celular, pero el ir a poner una denuncia equivale a perder otros 300 o 400 pesos, por el tiempo, al no laborar por andar en vueltas", concluyó.









