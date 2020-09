Yalitza Aparicio y Juan Daniel García reflexionan sobre la diversidad en el cine

Yalitza Aparicio y Juan Daniel García tienen algo en común: ninguno tiene estudios de actuación ni pensaban convertirse en los protagonistas de alguna película mexicana en los últimos años. Pero ambos estelarizan las cintas que en 2019 y 2020 encabezan la lista de nominados al Premio Ariel, Roma y Ya no estoy aquí, distribuidas por Netflix.

En una plática en el canal de YouTube de la actriz oaxaqueña, los dos platicaron sobre el proceso que vivieron antes, durante y después del rodaje de sus películas. Además de reflexionar sobre la necesidad de contar en el cine mexicano historias sin estereotipos o enfocadas únicamente a actores de un estatus social específico.

“Hay una diversidad muy amplia y es triste ver que en el cine no se aprovecha y que además, existan roles estereotipados”, comentó la nominada al Oscar por su trabajo en Roma durante la plática.

“Creo que el cine es capaz de mandar mensajes subliminales a la sociedad, como ‘¿eres de piel morena? Solamente puedes aspirar a este trabajo’ o ‘Si fueras de tal apariencia tendrías la oportunidad de aspirar a otro tipo de trabajo’ son mensajes que sin darnos cuenta estamos compartiendo con la sociedad”, dijo Yalitza.

Por su parte, Juan Daniel García, ahondó en la necesidad de descentralizar las historias y no enfocarlas únicamente a las grandes urbes, como ocurre en Ya no estoy aquí, cinta que retrata a un grupo de jóvenes amantes de la cumbia rebajada (subgénero de la cumbia colombiana) y que ocurre en Monterrey.

“Es importante que la gente no sólo de México, sino de todos lados, pueda verse no nada más desde el lado bueno de nuestras ciudades. Lo digo por mi ciudad, que no nada más es San Pedro (Garza García), también está la Independencia, que es una cara que no todos ven y no muchos conocen”, dijo Juan Daniel, quien está nominado al Premio Ariel como Revelación Actoral.

El actor, que en la cinta de Fernando Frías da vida a Ulises, comentó que gracias a la oportunidad que vivió con esta película, otros miembros de su comunidad han tomado la ayuda de quienes les ofrecen una mejor vida lejos de las drogas o la violencia.

“Creo que es muy importante para mí porque refleja la falta de oportunidades que hay en todo el mundo, no nada más en México. Siento que chavos como yo somos los indicados para mostrar esta otra cara a la gente y que vean que también en el barrio hay talento y sólo falta apoyarlo”, dijo.

Los actores también compartieron algunas anécdotas como fue su primer día en el set, donde a Yalitza le temblaban las piernas al rodar su primera escena o en la que a Juan Daniel creyó que toda la producción se encontraba enojada con él porque nadie le dirigió el saludo, pero que en realidad fue una técnica que el director Fernando Frías ocupó para hacerle más leve su primer día de filmación.

Ya no estoy aquí, protagonizada por Juan Daniel García, se encuentra nominada a 13 premios Ariel, ceremonia que se realizará este domingo vía streaming y podrá verse a través de Canal 22.