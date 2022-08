“Y así vas a seguir” es el nuevo video musical de “El Rabbanito”

Hugo López, mejor conocido como “El Rabbanito”, se sigue abriendo camino en la música y busca consolidarse como un gran exponente del regional mexicano, y ahora llega promocionando su video “Y así vas a seguir”.

“Y así vas a seguir, un tema romántico que andamos promocionando, de la autoría de Pavel Josue Ocampo Quintero, bajo la producción y dirección de RL Music Entertainment; la verdad esperamos que les guste”, comentó el cantante culiacanense en su visita a las instalaciones del periódico El Sol de Sinaloa.

Acompañado de su grupo conformado por Alexis Valdez, en requinto, y Carlos Soto, en la Tuba, El Rabbanito, comentó que ya tiene siente años en el medio musical, pero desde hace dos decidió lanzarse formalmente, a lo que destacó estar muy contento, pero sobre todo muy agradecido con el público, pues, ha tenido muy buena aceptación, ya que la gente conoce y pide su música.

Con una apariencia nada que ver con el estilo del regional mexicano, pues, con solo verle la cabellera cualquiera asegura que es una agrupación pop o súper rockera, el también compositor, asegura que el género regional mexicano siempre le ha gustado, “Con este look que traigo es como quiero marcar la diferencia, y lo que busco es que siempre se sorprendan que piensen que toco otro género, para después salirles con mis canciones y mis corridos”, destacó.

Sobre su música, el Rabbanito, comentó que lo que quiere ofrecer es alegrarle la vida a la gente con sus temas, con su estilo y con lo que mejor sabe hacer.

El talentoso culichi, además es compositor, “tengo un disco titulado “Sin tirar lija”, este casi todos son temas míos, es variado entre corridos y una romántica que se llama “Te quiero”, la verdad me gusta más escribir corridos, las románticas siento que son más complicadas porque quizás no me enfoco en lo que pasa en la vida amorosa, no se sintió que no se me da”, sostuvo durante la charla.

Por último, adelantó que se vienen dos discos, con canciones inéditas, “son temas míos y también de dos tres compositores amigos míos”, concluyó.