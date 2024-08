Ximena Sariñana y Carla Morrison se unen contra el mal de amores en su nueva canción

A pesar de aparecer como actriz en el amanecer de su carrera, entre otros proyectos en la película “Amarte Duele”, Ximena Sariñana comenzó su recorrido en la música en 2008 con su álbum "Mediocre", merecedor de un disco de platino.

Puede interesarte: Ely Guerra y Daniela Spalla celebran el empoderamiento de artistas femeninas en el Festival Hera

Con 23 años cumplidos hizo su debut como solista, sin embargo, en los últimos años la actuación la llevó a trabajos que la apartaron del estudio de grabación, un lugar que añoró y en el que por fin está de regreso.

“Tengo muchas ganas de enfocarme en la música. Extrañaba mucho el estudio. Me gusta mucho esa parte de la creación, escribir canciones, hacer sesiones, grabar, imaginarme cosas y crear mis universos”, dijo en entrevista con El Sol de México.

Gossip Paulina Goto y Ximena Sariñana presentan comedia que promueve el amor y la amistad

Hija de Fernando Sariñana y Carolina Rivera, ambos dedicados a la industria del entretenimiento, Ximena comenzó desde su infancia su trayectoria. La telenovela “Luz Clarita” y las películas “Niñas mal”, además de “Coraline” como actriz de doblaje, son prueba de que en todas las etapas de su vida ha mantenido el trabajo como una constante, por lo que asegura que su personalidad está conectada a éste.

“Trato de hacer espacio para proyectos que me interesan y me llaman la atención. Todo se ha acomodado mágicamente poder estar en proyectos de gran escala como “Las Azules”, ahora con nueva música y poderles dar su debido tiempo”, dijo Sariñana, quien también formará parte de la obra de teatro “Jesucristo superestrella” hacia el cierre del año, donde interpretará a María Magdalena.

“A veces desafortunadamente las cosas se enciman y tienes que sacrificar, dejar de hacer algunos shows para filmar o decir que no a proyectos para concentrarte en lo otro”.

SU ANSIADO REGRESO SERÁ DIVERSO

Aún cuando hoy su vida se encuentra en otro contexto, Sariñana abraza la idea de “hacer canciones por el amor de hacerlas”, por ello, adelantó que su motivación por implicarse en diferentes géneros y ritmos es una puerta que mantendrá abierta.

Ximena Sariñana en conferencia FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

“No es algo que sea raro para la gente que me sigue, me gusta hacer buenas canciones y arreglarlas con el estilo que la canción pide”, aseguró. “Se ha borrado la línea entre los diferentes géneros musicales, cosa que me parece buenísimo, porque a veces eso puede ser muy limitante y segregador. Me gusta que ya se pueda experimentar con todo y que simplemente sean buenas canciones y buena música”.

Por lo pronto, "ALV" es el tema que marca una nueva era para Ximena Sariñana, donde colabora con Carla Morrison. “La siento muy en mi mundo”, dijo sobre la canción. “Soy una persona que le gusta mucho experimentar con géneros”, dijo.

Con Morrison, Sariñana unió esfuerzo para componer una canción apegada a reanimarse frente a una situación amorosa adversa. En ésta, escrita e interpretada por ambas, buscan dejar un mensaje de superación.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Es un logro siempre que puedes concretar una canción o colaborar con alguien a quien admiras y respetas. Queríamos escribir una canción que fuera sobre ‘no pasa nada si la cosa se acaba, no es tan grave, no hay que tirarse al drama’”, explicó.

BUSCA LA IGUALDAD DE GÉNERO

En la colaboración con Carla Morrison, Sariñana también ve una oportunidad de unirse dentro de la industria con mujeres, un ideal que amplificará con su participación en el Festival Hera, el 24 de agosto próximo, cuyo cartel está compuesto únicamente por mujeres.

“Lo que busca este festival es celebrar al talento femenino, desde las mujeres cantando en el escenario, pasando por todos los diferentes rubros que toma hacer un espectáculo de este tipo. Me parece muy importante para la industria y para la avanzada hacia la igualdad de género”, finalizó.