Ximbo prepara su EP

Culiacán, Sin.- Ofreciendo un estilo de música de hip hop de gran calidad, con un mensaje de conciencia y una vibra positiva, es como viene la rapera Ximbo, quien prepara el lanzamiento de su próximo EP titulado Queendom.

“Mi propuesta musical en cuanto a la temática la verdad siempre he buscado hablar de cosas que yo considere que son importante para la sociedad, con esto no te digo que sean canciones aburridas, pero si temas sociales de crecimiento personal, y creo que todo esto se puede hacer bailando y gozando”, comentó Ximbo en entrevista para El Sol de Sinaloa.

La rapera mexicana ha estado lanzando temas paulatinamente los cuales serán parte de este su próximo disco.

El primer tema fue Queendom, una canción que no puede ser escrita por nadie más que por Ximbo pues en ella revela en poesía su estado mental y cómo llegó a él.

Después llego “Más likes”, un tema en el que Ximbo habla del mundo en el que vivimos tan vertiginoso, y del cual somos mitad humanos y mitad virtuales.

Y por último “Mercedes”, en este su tercer sencillo del EP, Ximbo sigue contando historias y en colaboración con Van-T cuenta una historia de la vida del continente, del pulso emocional y psicológico de nuestra vida como hispanohablantes.

“En mis temas siempre cuento historias de diferentes personajes, la mayoría femeninos, en este caso es Mercedes, una historia de amor con un final inesperado, y hablando de producción la verdad es increíble, en la que termina siendo un hip hop super latino y digamos que es la canción como que más atrevida en ese sentido de este disco porque la mayoría son un poco más cercanas a lo típico del hip hop y más electrónica la producción y en este caso nos aventamos hacerla así y por eso a mí me encanta me parece una canción muy dinámica”, explicó la cantante.

A preguntarle como define su propuesta musical esto fue lo que respondió, “definitivamente el Hip hop es la base, pero no lo es todo, es un hip hop muy latino en cuanto a la temática siempre he buscado hablar de cosas que yo considere que son importante para la sociedad, con esto no te digo que sean canciones aburridas, pero si temas sociales de crecimiento personal, y creo que todo esto se puede hacer bailando y gozando”.

Durante la plática la rapera confesó que el hip hop es su vida, “me ha brindado tantas herramientas, me brindo amigos, y sobre todo descubrirlo como una cultura, y no nada más como una fuente de entrenamiento sino una fuente de comunicación, definitivamente más allá de ser el género musical es todo eso para mí, y lo más bonito es que lo puedo compartir con otras personas”.

Ximbo adelantó que su próximo EP Queendom, saldrá el próximo mes de noviembre, el cual contará con seis temas, así como también destacó, “el año que entra vamos a empezar ya la gira oficial de Queendom que todavía no está plenamente organizada, pero bueno, si todo sigue como pintan las cosas que van mejorando de apertura de lugares y posibilidades de conciertos, así lo vamos a hacer”, concluyó.

MÁS DE XIMBO

Es una MC y activista de la Ciudad de México, con más de veinte años representando el hip hop nacional, una de las primeras mujeres que comenzó a rapear en el país.

Ximbo no solo es un referente artístico, sino que también ha fungido como consejera y guía (al interior del hip hop) y como difusora y promotora (hacia fuera); también ha dedicado esta parte de su vida a dos ejes de acción; el feminismo y la visibilizarían de culturas y lenguas originarias en el hip hop.

La rapera ha llenado su agenda a lo largo de varios años con talleres, yendo a congresos, siendo juez de batallas de freestyle internacionales y presentando su voz a diversas plataformas y causas.

