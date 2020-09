Viviann Baeza reinterpreta Corazón partío

Luego de su experiencia dentro del equipo de Belinda, en el reality show de TV Azteca, La Voz México, Viviann Baeza, está lista para comenzar a forjar su carrera y lo hace con una versión renovada de la canción Corazón partío, escrita e interpretada originalmente por Alejandro Sanz.

“Es una nueva versión totalmente diferente, es una fusión entre mis tres géneros favoritos: el pop, el trap y el R&B. Lanzarla me provoca muchos sentimientos encontrados, siempre procuro ponerme en el papel de la gente que la va escuchar y sobre todo seguir mi corazón, hacer una canción lo mejor posible con todo el sentimiento, y cariño”, dijo Viviann Baeza en entrevista telefónica.

Reinterpretar un éxito con tanto reconocimiento y que ha sobrevivido al paso de los años puede resultar un riesgo latente del que Viviann estuvo consiente desde un principio.

"Es un tema que lo ubican muchísimas personas y que es una de esas canciones realmente intocables, sé que escuchar una nueva versión es difícil de digerirla. Sin embargo a mí me gustan los retos y emprendí esta aventura musical junto con mi equipo esperando que sea del agrado de todos,arriesgándonos también pero muy contentos con el resultado”.

Para complementar la experiencia, esta canción cuenta ya con un videoclip que pone a disposición del espectador, una faceta muy personal de la cantante. “Cuenta mi historia con mi caballo, no muchos conocen este lado de mí, me gusta mucho montar a caballo, desde chiquita lo hago, es parte de mí, es parte de mi familia y este caballo me lo regaló mi abuelito, lamentablemente está en sus últimos meses de vida y antes de despedirme de él quise rendirle este homenaje tanto a él como mi abuelito, y también a Alejandro Sanz”.

Durante esta entrevista, Baeza habló de la experiencia que significó para ella su paso por La Voz México, en donde tuvo la oportunidad de aprender de Belinda y darse a conocer con el público. “Te da muchas tablas, yo ya no recordaba qué era estar en un escenario, había sacado temas inéditos previamente, sin embargo La Voz fue cuando realmente encontré mi voz y mi sonido. Belinda fue una gran compañera en esta aventura aprendí muchísimo de ella”.

Además de este lanzamiento, los planes para la intérprete siguen en pie, ya que actualmente se prepara para presentar a finales de año un tema inédito, además de que hará el doblaje musical para una cinta de Netflix y sorprenderá con un proyecto de conducción en Azteca Uno.