Un hombre diferente: de qué trata la película que causó furor en redes sociales

Que la belleza viene del interior, es parte de la premisa de la cinta “Un hombre diferente”, del director Aaron Schimberg.

Edward, un aspirante a actor, sufre neurofibromatosis, que es el crecimiento de tumores benignos en los nervios, por lo que tiene dificultad para adaptarse, siente el rechazo de la gente, las miradas crueles. Vive en un departamento en Nueva York, y siente un gran vacío; considera que si fuera distinto, podría encajar mejor, tener una pareja, o simplemente relacionarse como los demás.

"Edward tiene el anhelo de alcanzar la fama como actor, por lo que hará hasta lo imposible para conseguir su sueño”, dice Sebastian Stan, el protagonista del filme.

“Su deseo lo obliga a someterse a una cirugía para literalmente cambiar de rostro. A pesar de ser un procedimiento de alto riesgo, él decide cambiar, pero lo que no sabe es que su problema no viene del físico, ni del exterior, sino de no aceptarse tal cual es, ni valorarse. Se trata de un hombre que decide hacer realidad su sueño y se pierde en el proceso”, agrega.

“Creemos que la hierba es más verde al otro lado, pasamos la vida idealizando la vida de otras personas, y nunca mirando la nuestra y eso lo cambia todo”, apunta el actor.

Lo que pareciera que es una cinta sobre la crueldad de las diferencias, cambia de un momento a otro. Si bien Edward ya tiene un rostro de un galán, su vida no da el giro que espera; menos cuando se encuentra con Oswald (Adam Pearson), quien realmente tiene esta enfermedad, pero que, a diferencia de Edward, él es totalmente opuesto, se relaciona muy bien, incluso es buscado por muchos, tiene todo eso que Edward creía que nunca iba a conseguir por su físico.

Él ve en Oswald algo totalmente extraño, un hombre lleno de confianza que no tiene problemas para ligar o para hacer amigos y se percata que no era desdichado por cómo se veía, sino por su ser interior.

Hasta el momento, el filme cuenta con cinco premios de distintos festivales como en Berlín, uno de los más importantes en la industria cinematográfica. Sebastian Stan logró el galardón en la categoría de Mejor Actor Principal.

De hecho, fue en la presentación en este evento en el que ocurrió un desafortunado suceso. Un periodista cuestionó al protagonista sobre cómo se había sentido de pasar de ser una “bestia” a un hombre perfecto, lo que muchos catalogaron como cruel e insensible, sobre todo por la presencia de Pearson.

“Voy a tener que llamarte la atención por tu desafortunada elección de palabras. No creo que la palabra ‘bestia’ sea la correcta y precisamente la película trata de enseñarnos eso”, le contestó Stan, luego de una expresión que desaprobaba el comentario.

Por otro lado, en el Festival de Sitges el director Aaron Schimberg fue galardonado y, recientemente en los Gotham Awards, el largometraje se coronó en la terna de Mejor Película.

“Un hombre diferente” ya está en cines.