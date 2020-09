Trabajar en camiones es un oficio muy noble: Constantino

Culiacán, Sin.- Lo que empezó por quedar desempleado, para Carlos Alberto Núñez Muñoz es un trabajo muy noble; así lo define el cantante y músico quien desde poco más de 10 años ingresó al mundo de la música.

“Yo quedé desempleado cuando mi hijo estaba pequeño y necesitaba trabajar. Fue cuando un amigo me dijo que si porque no me animaba a cantar en camiones que pues yo tocaba y cantaba muy bien, y me animé. Lo acompañé un par de veces en los camiones para ver cómo lo hacía, así estuve viviendo como un año y medio”, mencionó Carlos Alberto en entrevista para El Sol de Sinaloa.

Para el también músico el trabajar en camiones es un oficio muy noble y además asegura que es un público muy variado con el que creces bastante, “tienes que tocar cosas que a la gente le gusta y conozca y pues la variedad que va en un camión es bastante, además de que también, por mi parte, siempre traté como de ser fiel a lo que yo consideraba buena música o buen contenido musical o de letras, y pues es un escenario muy bonito el de los camiones, son personas muy agradecidas”.

El también conocido como “Consta”, dijo que en su trabajo por los camiones le fueron saliendo eventos. “Me fue saliendo trabajo, algunas contrataciones y así fue como me empecé a relacionar”.

Explicó que poco a poco fue creciendo aunado a otro trabajo de planta y al tiempo empezó a tocar a dueto con Misael Burgos, “Rapsodia Bohemia” ambos cantando y tocando guitarra, lo que los llevó a consolidarse más en el ámbito musical pues se abrieron camino tocando en restaurantes como La Tertulia, Casa María; así como también en eventos culturales como en el MASIN, Martes de Poesía, ect.

Sobre su estilo explicó, “lo fuerte de nosotros como es acústico se escucha muy bien la trova, las baladas, en rock pop, cumbias, boleros, casi todo tipo de música, nada más creo que los narco corridos los evitamos tajantemente”.

Carlos Alberto Núñez y Misael Burgos forman el dueto Rapsodia Bohemia. Foto: Cortesía | Consta

LA PANDEMIA

Comenta que su trabajo marchaba bien, hasta que en marzo empezó todo lo del tema de la pandemia por el Covid-19, “en marzo tenía mi trabajo de planta en una conocida empresa pero al poco tiempo de que salió lo de la pandemia me despidieron. Duré mes y medio desempleado y pues en la música se sintió mucho, cero contrataciones durante meses, fue algo muy crítico porque estuvo muerto todo”.

Asegura que hoy poco a poco va retomando su trabajo en la música pues dice que en el mes de junio se comenzó a activar las contrataciones de las cuales de ahí en adelante le salen de dos a seis eventos mensuales, lo que aprovecha y los cubre, aunque destacó que extraña mucho trabajar en los restaurantes y bares.

SUS PLANES A FUTURO

Durante la charla, Carlos Alberto explicó que tiene tres temas de su autoría uno titulado “Noel Darío” un tema de amor el cual escribió para su pequeño hijo; y los otros dos “Panthera onca” y “De lo que se vive”, canciones las cuales define como una manera de comunicarse con su público por lo que comenta que sus planes son seguir componiendo canciones, “tengo algunas composiciones en las que estoy trabajando, me hace falta trabajar más en ellas, dedicarles más tiempo para concluirlas, porque quiero seguir transmitiendo por medio de la música algo bueno, mensajes positivos”.

SUS INICIOS

Carlos Alberto Núñez Muñoz inició en el mundo de la música hace más de quince años, y comentó que fue por el solo gusto de cantar y tocar. “El gusto de la música me llevó a tomar clases de música en la Universidad Autónoma de Sinaloa"













