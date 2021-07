Toño de Valdés da cátedra de la crónica deportiva

Con su experiencia en coberturas deportivas, por novena ocasión Toño de Valdés está presente (aunque esta vez a la distancia) en los Juegos Olímpicos. Cultura general y un trato amable, distinguen al comentarista, quien preside la transmisión del programa La Jugada Tokio nos une, de lunes a sábado por el canal 5.1 y los domingos por Las Estrellas, 2.1, a partir de las 22:30 horas.

En un espacio durante la preparación del programa que comparte a cuadro con Mariazel y Faisy, en entrevista con El Sol de México, Toño de Valdés reconoce que es una cobertura de Olimpiadas atípica, con pandemia, con problemas de salud mental entre los atletas, y nada comparable con la anterior de Río 2016, o con la justa en la que debutó como comentarista, Los Ángeles 1984.

“Es real lo que he vivido como narrador de competencias olímpicas. He tenido la fortuna de transmitir junto con Jorge Sony Alarcón la carrera de los 100 metros planos de Seúl 1988, en la que se enfrentaron Ben Johnson contra Carl Lewis. Es de las carreras más famosas de la historia de Olímpicos, porque el canadiense Ben había logrado ante su adversario una carrera contundente frente Carl y horas después nos enteramos que Carl gana la medalla Oro, porque a Ben se le descalifica por Doping.

“Otro acontecimiento olímpico que recuerdo y que es histórico en mi vida periodística es que hice promocionales corriendo en la Muralla China, fue una experiencia fabulosa. Cuando se cubrieron las Olimpiadas de Atenas, recorrí los sitios históricos como el Partenón de los griegos, viejo Estadio Olímpico donde se inauguraron los Juegos Olímpicos en el año de 1896; fue una gran emoción y ahora son grandes recuerdos de hazañas periodísticas”, comparte.

Toño de Valdés informa que en La Jugada Tokio nos une, “somos una diversidad de conductores, con distinto contenido, tanto de información, como las transmisiones de las competencias de los deportista mexicanos".

El comentarista deportivo no pudo pasar de largo lo acontecido con la gimnasta estadounidense Simone Biles en torno a dimitir en la gran final de la competencia en las Olimpiadas: “Veo que su situación tiene que estar relacionado con la pandemia que ha afectado a todos. Es una realidad y estamos hablando de la deportista referente de estos Olímpicos. Con el retiro de Michael Phelps en el 2016, quien quedó en los reflectores fue Simone, evidentemente hay mucha presión sobre ella.

“Creo que esta combinación de pandemia con el contacto de redes sociales, puede ser negativa y le está pegando duro a los atletas. Fíjense nada más cómo se debe de sentir esta deportista, como para hacerse a un lado de su sueño olímpico, realmente se debe sentir mal. A mí me impresionó muchísimo lo que comentó a unas horas de haberse retirado, cuando dijo que cuando iba corriendo a hacer su primer salto y sentía que no estaba ahí, que no era ella, no estaba presente. Naomi Osaka la joven tenista que encendió el pebetero también presenta un caso similar de depresión, se está viviendo una situación muy especial, difícil para los atletas en términos generales”.