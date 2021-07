Mirada de mujer volverá a la pantalla de TV Azteca

TV Azteca retransmitrá su gran éxito de 1997 Mirada de mujer, con Angélica Aragón, Ari Telch y el desaparecido Fernando Luján a partir del lunes 2 de agosto a las 22:30 horas por el canal a+, 7.2. Televisa por su parte, estrenará en noviembre su propia versión: Si nos dejan, con Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala en Las Estrellas.

A 24 años del apabullante rating del entonces Canal 13, Mirada de mujer, producida por Epigmenio Ibarra, se enfrentará en un momento con Si nos dejan de Carlos Bardasano y las comparaciones surgirán entre el público.

Al respecto, Roberto Rondero, especialista de televisión y crítico de telenovelas advierte:“TV Azteca sabe que si retransmite Mirada de mujer, Televisa no podrá ‘levantarse’, pues las comparaciones siempre van a opacar un remake de un clásico.

“Si la retransmite TV Azteca por supuesto es un plan con maña, máxime que es la única telenovela que hasta el momento le ha pegado en el rating a Televisa en el año de 1997”.

Respecto a por qué Televisa retoma la historia de María Inés (Angélica Aragón) y Alejandro (Ari Telch), ahora en Alicia (Mayrín Villanueva) y Martín (Marcus Ornelas), explica: “Para mí, Mirada de mujer marcó un cambio de fondo en la telenovela tradicional, conservadora y del melodrama clásico, desde la protagonista que ni era joven, ni esbelta, ni dispuesta a sufrir a lo largo de la historia por un hombre que la deja por una mujer más joven.

“Mirada de mujer, le proporcionó a la telenovela algo de lo que carecía: verosimilitud, una verdad más acorde con la realidad de un mundo cambiante, de inicios de siglo que exigía contar otros relatos, otra sociedad y otro mundo”.

Aunque, apunta, este nuevo formato no fue recibido igual en todas partes. “Tan arraigada estaba la telenovela tradicional que Mirada de mujer no tuvo el mismo éxito en la provincia que en la capital, los usos y costumbres no podían cambiar de la noche a la mañana por una telenovela que rompía los patrones de convivencia de la familia tradicional”.

La producción de 242 capítulos de media hora, contó con las actuaciones de Margarita Gralia y la desaparecida Evangelina Elizondo en papeles poco convencionales para la época, detalla Rondero. “Reivindicó a las mujeres como seres independientes, valiosos, y con plena autodeterminación, y de paso, dio un golpe certero y demoledor al patriarcado y al dominio machista y sexista de más de un siglo en el cine mexicano y en la televisión”.

Si nos dejan llegó a Univisión para el mercado hispanoparlante desde el pasado 1 de junio con un alto rating de audiencia, por lo cual, Televisa espera que se refleje en la televisión abierta mexicana.