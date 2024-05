Tecate Emblema cierra con fiesta electrónica

En el escenario principal del Tecate Emblema se vivió una fiesta de baile y ritmo, con la presencia del DJ británico Calvin Harris, quién concluyó las actividades de esta tercera edición del festival, que reunió a 130 mil 950 asistentes (59 mil 149 el viernes y 71 mil 801 el sábado).

“¡Vamos México, brinquen!”, gritaba de vez en cuando el también productor. Canciones como “This Is What You Came For”, “Blame”, “Outside”, “Summer” y “How Deep Is Your Love” conformaron el set de casi dos horas que presentó.

Este show estuvo acompañado por pirotecnia y luces láser que se disparaban en todas direcciones, creando un ambiente de antro en el lugar, y contagiando de alegría incluso a quienes se encontraban más alejados del escenario.

Gossip Mujeres dominan el segundo día de Tecate Emblema

A pesar de que fue un artista masculino quien cerró las actividades del festival, las mujeres dominaron el cartel de este año, rebasando el 50 por ciento de participación. En este segundo día, nombres como Anitta, Nicki Nicole, Aitana y Lali.

La headliner femenina fue Christina Aguilera, cuya presentación se retrasó 20 minutos. La originaria de Nueva York arrancó su participación con “Dirrty”, tema de 2002, que interpretaba a dueto con Redman.

“Miren a esta gente hermosa ahí afuera está noche. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en su hermoso hogar, su hermoso país”, expresó la cantante, quien en todo momento se mostró amable con los fans.

Te puede interesar: Nelly Furtado regresa triunfal en Tecate Emblema

“Feel This Moment”, “What A Girl Wants”, “Santo”, “Lady Marmalade”, “Pero me acuerdo de ti” y “Genie in a bottle” fueron algunos de los éxitos que interpretó la también diseñadora de modas, quien se encuentra celebrando 25 años del lanzamiento de su primer disco homónimo (agosto de 1999).

“Es una alegría estar aquí nuevamente. Los guerreros desde el día uno, me han mostrado tanto amor desde el día uno, estoy tan agradecida”, dijo antes de despedirse, destacando el apoyo que ya recibido.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Ha sido una noche hermosa, algunos días algunas noches han sido más difíciles que otras, pero quiero agradecerles por permitirme llegar hasta aquí”, expresó tras concluir su show con “Fighter” y “Let There Be Love”.

El DJ estadounidense Gryffin, quien cerró las actividades en el escenario Kia, experimentó algunas fallas técnicas en su set, pues el sonido se fue en dos ocasiones. Sin embargo, el público lo apoyaba con sus palmas, y logró terminar su show.