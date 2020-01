Te contamos todo sobre la nueva serie de Argos, Dani who?

Una historia de ciencia ficción, ambientada en los años novena y protagonizada por mujeres es el tipo de producciones de gran escala que se realizan en los estudios más importantes de Hollywood. Pero este tipo de tramas no están lejanas de las series producidas en nuestro país, pues Paramount Channel realizó junto con Argos Dani who?, una historia que retoma estos elementos y los lleva a la pantalla de este canal y al de la plataforma de Amazon Prime Video.

Protagonizada por Julia Urbini, Yoshira Escárrega, Lucía Tinajero, Geraldine Galván y Meraqui Pradis, Dani who? aborda la historia de cuatro adolescentes que se ven obligadas a formar equipo para localizar a su amiga Lorena, quien desapareció inesperadamente.

Ese grupo de chicas, encabezadas por Dani Márquez se darán a la tarea de resolver el misterio y descubrirán un trasfondo que implica grandes corporaciones y una trama llena de suspenso, donde los personajes también cuentan con habilidades sobrenaturales.

“En definitiva se trata de una historia que sale totalmente de la zona de confort de lo que hemos visto en la televisión mexicana, y de lo que uno ha hecho como actor. Creo que venimos de historias como melodramas o comedias románticas, pero esta serie le da un toque distinto a las producciones mexicanas abordando el género de ciencia ficción y tratando temas sobre la adolescencia femenina que es increíble”, comenta Julia Urbina, quien da vida a Dani.

Rodrigo Murray, quien se ha popularizado por interpretar papeles de comedia como en el programa Renta congelada, destaca la oportunidad de que exista una serie que salga de los géneros televisivos comunes como la comedia o el drama, pero que además sea una historia que toque problemáticas comunes para los adolescentes.

“La serie nos hace sentir identificados con los casos de estas jóvenes, pues cualquiera de nosotros podría pasar o pasó por las problemáticas de estas chicas. Me parece que es un acierto de la producción de Paramount y nada mejor que ver una serie donde te identificas como ser humano”.

Otro de los temas que Dani who? aborda es el de la sexualidad femenina. “Son cosas que no se ven en la televisión mexicana, pero que al público le interesan y es necesario que debamos hablarlas”, destaca Lucía Tinajero, quien interpreta a Olivia Valle, una chica que cuenta con una gran inteligencia y habilidades sobrenaturales”.

“Olivia tiene dudas sobre la sexualidad y no sabe cómo enfrentarlas hasta que se acerca a estas chicas, a pesar de ser una mujer que tiene una gran inteligencia. Mucha gente se identifica con ella porque son cosas que no se han visto antes y es importante compartirlo con las mujeres para que sientan que hablar de su sexualidad no es algo raro y no está mal; al contrario, es algo de lo que debemos hablar”.

Yoshira Escárrega, que interpreta a Támara –cuya velocidad en las piernas es una habilidad que les salvará en muchos contratiempos–, también rescata que una historia como Dani who? ofrece una visión diferente sobre las mujeres, pues “con estos personajes me impresionó darme cuenta lo que es capaz de hacer una mujer o varias cuando están unidas, me parece importante destacar que la serie también refleja esto, porque son cinco chicas con habilidades interesantes que cuando se unen se vuelven más fuertes, son capaces de revolucionar un pensamiento y darse cuenta que son parte de una manipulación corporativa”, dice.

Además de jugar con la ciencia ficción, la serie también se ambienta en los años noventa, donde sus protagonistas –nacidos mayormente a inicios de esa década–tuvieron la oportunidad de descubrir otro mundo. “Imagínate lo increíble que era estar en esa década –comenta Sergio Lozano, el villano de la historia conocido como Sam–. Yo nací en 19990, y fue sorprendente redescubrir cosas de las que me había olvidado, como el beeper; o de recordar cosas de antaño como la moda y los peinados que eran algo muy diferente”, recuerda.

La primera temporada de Dani who? se compone de diez episodios en donde también participan Juan Carlos Colombo y Marissa Saavedra. La serie puede seguirse en televisión a través de Paramount Channel, así como en la plataforma streaming del canal y en Amazon Prime Video.