Taylor Díaz estrena el remix del tema "Besándote" junto a Ovi on the Drums

A unos cuantos kilómetros de la brisa del mar de Veracruz se encuentra el cantautor urbano Taylor Díaz, quien al estar inspirado en el aislamiento creó un par de canciones que grabará en un futuro y entre tanto, estrena el remix del tema Besándote con el colombiano Ovi on the Drums y la dominicana Sharlene, que está cercano a las 400 mil visitas.

Con 12 sencillos colocados en las plataformas digitales que en gran parte formarán su álbum debut, Taylor Díaz tiene grandes expectativas en la nueva versión Besándote, “mi logro ahora en esta nueva grabación es ilimitado, sin trabas para poder llegar a más seguidores”.

Remontándose a sus 17 años, cuando inició grabando con micrófonos caseros sus temas, ahora a los 25 el veracruzano dice que se siente como entonces. “Igual, todo lo he logrado tan naturalmente, subiendo piso por piso, aunque siempre hay que estar en el trabajo diario y eso es lo que creo que me abrió la puerta con Ovi on the Drums, que se interesó por mi sonido”.

El cantautor urbano tendría su debut en el cierre de Cumbre Tajín 2020, que tuvo que hacer en un Facebook live, “nos sentimos tristes por la cancelación debido a la pandemia, pero lo disfrutaron muchos turistas que ya habían arribado a la clausura”, finaliza.