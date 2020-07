Susana Zabaleta y Regina Orozco “¡Andan sueltas!” en nuevo show

En vivo como si fuera un programa de televisión, pero con todo el humor y ritmo que ambas han compartido al estilo cabaret es como Regina Orozco y Susana Zabaleta presentarán el espectáculo ¡Andan sueltas!, primer programa en vivo de la plataforma de streaming Me Show que comenzara actividades el 8 de agosto a las 20:00 horas.

A través de un repertorio musical con elementos de ópera, trova y bohemia, las cantantes unirán su talento en esta plataforma, que además de mostrar el show en vivo ofrece la oportunidad de interactuar con las cantantes antes, durante y después del show.

“La cercanía la vamos a tener porque vamos a chatear con la gente, los vamos a estar leyendo y yo digo que nos pongan emojis para que te describan”, comentó Regina Orozco en la conferencia de prensa virtual.

Esta será la primera vez que ambas cantantes participen juntas en un show vía streaming, luego de su gira de conciertos Juntas juntísimas que han presentado en el Lunario del Auditorio Nacional. “Vernos a las dos juntas en el escenario habla del poder que tienen dos pensamientos completamente diferentes, que creo eso es lo maravilloso de nosotras”, comentó Zabaleta en el encuentro.

Para las cantantes, esta es una forma de ayudar a la reactivación económica de la industria del entretenimiento, pues reconocen que actualmente espacios como el teatro han sufrido las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

“Yo creo que nosotros (los artistas) vamos a tener trabajo, pero nuestros compañeros que manejan luces, el teatro, el telón vestuaristas, tanta gente que queremos, les ha sido muy difícil y de mucho sacrificio”, comentó Zabaleta, quien recordó que hace unas semanas realizó una actividad especial del musical Casi normales para ayudar a los trabajadores técnicos.

“Es triste, pero sé que los teatreros nos unimos y nos ayudamos a nosotros mismos. Así que yo estoy dispuesta a trabajar como sea para ayudar la gente”, señaló la cantante.

Me Show es una plataforma capaz de soportar hasta un millón de personas conectadas al mismo tiempo. Y con un mismo precio, el público puede ver los espectáculos en formato On Demand –ver, pausar, adelantar y retrasar cuando quiera – y tener accesos a meet and greets con los artistas que participan.

Además del show ¡Andan sueltas!, Susana Zabaleta presentará este mismo concepto junto a Rubén Albarrán y Los Juglares, donde interpretarán diversos clásicos del bolero. Mientras que Regina Orozco dará función de su espectáculo Canciones para lavar trastes, con canciones de pop romántico.