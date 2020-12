Sundance presenta el programa para su edición híbrida en año de pandemia

Los Ángeles. El reconocido Festival de Cine de Sundance dio a conocer este martes su programa, el primero de su tipo en presentar películas realizadas durante la pandemia de coronavirus y que evocan esta crisis de salud sin precedentes, algunas de las cuales podrían terminar compitiendo por los Oscar.

Para adaptarse a las restricciones ligadas a la era del coronavirus, Sundance se celebrará en línea entre el 28 de enero y el 3 de febrero de 2021, pero también a través de proyecciones organizadas en autocines y pequeños cines independientes, de California a Nueva York y pasando por las montañas del estado de Utah, donde generalmente se celebra el evento.

Entre los estrenos más esperados estará Life in a day 2020, una secuela del documental de 2011 de Ridley Scott y Kevin Macdonald para pintar "el retrato global de la vida en nuestro planeta". La película utiliza miles de imágenes de video filmadas por miembros del público durante un solo día en julio de 2020, durante el clímax de la pandemia.

Los realizadores han recibido unas 300 mil contribuciones de los participantes en el proyecto y "estas ventanas a sus vidas son verdaderamente extraordinarias", dijo Kim Yutani, directora de la programación del festival, quien acotó que el proyecto es "una gran empresa".

"Este es el décimo aniversario del proyecto y es un año especialmente significativo", subrayó.

Sundance también presentará In the earth, una película de terror sobre un virus filmado durante dos semanas en agosto pasado por Ben Wheatley, así como el documental In the same breath, que pretende explorar los intentos del gobierno chino de "transformar el encubrimiento de la pandemia en Wuhan en un triunfo del Partido Comunista".

El racismo y la discriminación que sufren los negros también estarán en el centro del festival de este año marcado por gigantescas manifestaciones contra la violencia policial. Summer of soul, la primera película dirigida por el músico afroamericano Questlove (The Roots), trata del poco conocido festival Black Woodstock que se organizó, con éxito, en Harlem en 1969.

Entre los 72 largometrajes que se proyectan este año también se encuentran Prisoners of the ghostland, una película que combina acción y lo sobrenatural con Nicolas Cage y finalmente se exhibirá Amy Tan: Unintended memoir, una cinta dirigida por James Redford, hijo del legendario actor y cofundador del festival, Robert Redford. James Redford murió de cáncer en octubre, a los 58 años.