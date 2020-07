CDMX, la protagonista de nueva serie El candidato de Amazon Prime

“Si eres un director y quieres hacer una producción internacional, Ciudad de México es el lugar perfecto: tienes equipos de producción increíbles, directores asombrosos, actores de primera y además no estás lejos de Estados Unidos”, afirma sin dudar Peter Blake.

Fue por eso que el productor de Dr. House, serie por la que fue nominado tres veces al Emmy, no dudó en crear y volverse showrunner de El candidato, thriller político que tiene como protagonista a la capital del país. “Podíamos abordar temas de honor, amistad, corrupción, violencia y ciertos giros temáticos que encajaban en una historia con una ciudad así”.

El candidato es una coproducción entre Amazon Prime Video y Televisa que explora cómo el narcotráfico se ha infiltrado en la sociedad capitalina. La historia sigue a Lalo Yzaguirre, un hombre sin experiencia política que se convierte en Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y que una vez en el poder decide enfrentar al narcotráfico, generando una ola de violencia sin precedentes.

“La serie toma cosas de la realidad, pero únicamente porque la naturaleza política y social de México se presta para hacer un thriller de este tipo”, dice José María de Tavira, que da vida al carismático político emergente. “Pero esta es una ficción ubicado en la Ciudad de México, es una especie de Ciudad Gótica”, afirma el actor.

James Purefoy, que interpretó a Marco Antonio en la serie Roma, es el encargado de dar vida al agente de la CIA Wayne Addison. Con 25 años de experiencia en el territorio latinoamericano, este veterano intenta descubrir que el narcotraficante más buscado del país, Rafael Bautista (Joaquín Cosío), está detrás de la llegada fortuita de Yzaguirre al poder.

“Si eres un oficial como Wayne vives con un alto nivel de adrenalina en tu trabajo”, afirma Purefoy. “Debes pretender ser otra persona, lidiar con verdades a medias. No hay tipos buenos ni malos. Nunca sabes quién está diciendo la verdad… quizá ahora yo no estoy diciéndote la verdad”, dice el actor en un descanso del rodaje.

Para el actor de The following y Altered Carbon, dar vida a un personaje como Wayne es una oportunidad de reconocer el valor y la entrega que los agentes de la CIA hacen día con día. “¿Sabes que no ganan mucho? Un grado bajo debe tener unos 40 mil dólares al año ¿Para hacer lo que haces? ¿Tener ese nivel de riesgo en tu vida por tan poco? Eso me hace pensar en lo increíblemente profesionales que son para trabajar por un país al que realmente aman”, afirma.

Esta es la primera vez que James Purefoy filma en la Ciudad de México, metrópoli de la que quedó enamorado por sus colores y sonidos. “¿Quién no podría amarla? Es maravillosa. La comida es grandiosa, la música es fantástica, el grito de ‘tamaales’, el ruido del -se detiene imitando el silbido del carrito de camotes- es maravilloso. Amo eso, el sonido, la vida, el clima, porque en febrero el tiempo en Inglaterra es una mierda”, bromea el actor, quien justo en ese mes de 2019 rodo escenas en los Estudios Churubusco.

El Candidato estrena hoy por Amazon Prime Video en más de 200 territorios del mundo, lo que para el creador y productor de la serie, Peter Blake, es una oportunidad de que que se conozca de forma global la belleza arquitectónica de la capital del país.

“La primera vez que vine a México, hace una década no podía creer lo hermosa que es la capital. La primera vez que vine estuve en la colonia Condesa y Roma, me pareció asombroso, como una combinación de Brooklyn y París, lo mejor de ambas partes. La ciudad en sí es hermosa. Hay mucho sobre México en la cultura del cine en Estados Unidos, pero mucho se ubica en la frontera y difícilmente ves a fondo la Ciudad de México como en este caso”, afirma.

El Candidato cuenta también con las actuaciones protagónicas de Eréndira Ibarra, Esmeralda Pimentel y Jaime Cosío. Los diez capítulos fueron dirigidos por Humberto Hinojosa (Luis Miguel La Serie) y Jaime Reynoso (The Purge); mientras que el guion fue realizado por Peter Blake junto a Ted Cohen –productor de Friends y Veep–, Katherine Walczak -guionista de Flash– y Daniel Krauze –Un extraño enemigo–, entre otros.