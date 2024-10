Sergio Bonilla estrena “Yerma”, junto a Ana de los Riscos

Ambientada en los años 30, “Yerma” del dramaturgo español Federico García Lorca, bajo la dirección del francés Jean Guy Lecart, es una obra vigente, en opinión del actor Sergio Bonilla, pues “muestra cómo en la sociedad actual estamos inmersos en muchas invisibilidades respecto al lugar que ocupa la mujer.

“Hoy hay matrimonios tradicionales o del mismo género y avances en cuestión de la libertad del amor, pero por otro lado, en 2024 hay muchas cosas que siguen igual como si fuera la década de los 30, en la que la obra está situada, en una tierra rural española”, dice en entrevista con El Sol de México.

El actor informó que la puesta, cuyo elenco encabeza junto a Ana de los Riscos tendrá temporada en el Foro Lucerna del 23 de octubre al 12 de diciembre.

“Este texto de Lorca no es panfletario, no es aleccionador. Me parece que en el teatro el artista es portador de historias y las historias para lo que funcionan es para abrir cuestionamientos, que la gente reflexione sobre su propia vida y postura social, de alguna manera por inercia se reflexiona y no se alecciona en el teatro”, abundó.

“Yerma” exhibe cómo la sociedad juzga a una mujer por su imposibilidad de convertirse en madre. “Primero está el honor de la familia y aunque el marido de ‘Yerma’ no le cumple como hombre en la intimidad, ni como compañero de familia, pues por el honor y la permanencia de los estereotipos, ambos son prisioneros de sus propios sueños e ideales incumplidos”, comparte el actor.

Respecto a sus proyectos, dijo que estará activo en este último trimestre del 2024. “La próxima semana estoy en el rodaje de un nuevo episodio de la serie ‘Mujeres asesinas’ con Bárbara de Regil, y estoy en espera del estreno de la película de Sergio Olhovich “1938”, enfocada en la expropiación petrolera, que marcó una transición relevante en el país”.

En “Yerma” también actúan Assira Abates, Iván Carbajal, Elizabeth Guindi, Camila Selser, Paulina Soto Oliver, Cecilia Tamayo, Karla Bourde y el músico Gerardo Olivares.