Santera asegura que Eduin Caz de Grupo Firme practica Palo Mayombe

Culiacán, Sin.- Como dicen por ahí, Eduin Caz vocalista de Grupo Firme, no sale de una cuando ya entró en otra, pues aunque hace unos días todos sus seguidores y periodistas del gremio artístico se preocuparon por el accidente que tuvo su camioneta, de nueva cuenta el cantante de "En Tu Perra Vida" se mira en el ojo del huracán, pero ahora porque una especialista en Santería asegura que este artista de 27 años de edad practica Palo Mayombe.

Se trata de "Karlita La Santera", quien estuvo presente en un programa de Youtube en donde aseguro en vivo que el intérprete de "Ya Supérame", practica la religión afrocubana Palo Mayombe, afirmando que es por eso que Eduin Caz, sé ha salvado de varios conflictos y accidentes.

“El tema de la camioneta, a él no le pasó nada porque para muchos que no saben, el señor Eduin está dentro de la religión que se llama Palo Mayombe, dentro de la religión de la santería", dijo Karlita en el programa.

Pero por si fuera poco la especialista aseguró que el cantante practica Santería aunque porta collares de Palo Mayombe.

“Se puede decir que él hace cosas malas y está en cosas turbias, porque por el hecho de las cuentas que trae en los collares que él usa actualmente cuando él está fuera del trabajo, ya en casa, él se cuelga y se pueden dar cuenta que trae collares de la religión de Palo Mayombe”, añadió.

No obstante, Karlita también dijo que el padrino de Eduin Caz se identificaba como "Oni Shangó" el cual es el nombre de una deidad de la religión Yoruba.

“Yo me imagino que su padrino le dijo que no puede estar manejando, que no puede estar saliendo. Entonces pues, por alguna desgracia que le iba a pasar y todavía ya se salvó, pero todo lo que él ahorita coseche es gracias al muerto, todos los éxitos que va a tener es gracias al muerto”, expresó

Para terminar la especialista comentó que esta religión se hizo para unificar a la familia, pero que por desgracia quienes la practican comenten errores que pueden cobrar factura más adelante.

¿Qué es el Palo Mayombe?

El Palo Mayombe, es una religión más antigua que la santería y se originó principalmente en África Central y llegó a Cuba exportada con el esclavismo; con estas personas también llegaron creencias de la religión yoruba del Golfo de Guinea.

Segun los Tata Nganga de esta religión el Palo Mayombe tiende a confundirse con la Santería, aún cuando no son lo mismo, pues a diferencia de esta, el Palo trabaja con árboles, plantas, palos y es de ahí de donde sacan todos los materiales que se necesitan para poder consagrar y curar a quienes lo necesitan.









