Rockeros mexicanos hacen una ofrenda de amor a Rita Guerrero

La noche en que Rita Guerrero se fue hubo fiesta. Los músicos que crecieron con la vocalista de Santa Sabina llevaron guitarras y una jarana para cantarle. Se escucharon sones jarochos y una selección de música mexicana que al unísono despedían a la cantante de 46 años que falleció el 11 de marzo víctima de cáncer de mama.

"Fue un momento mágico para estar con Rita, ella siempre llena de colores en el escenario, con flores por todos lados, su sonrisa como una flor rozagante. De ahí viene la frase de esta canción: ‘¿A dónde vas tan llena de flores, tan llena de paz?’", dice Enrique Montes, mejor conocido como Pato, guitarrista de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio.

Rita bonita es la canción a la que el músico refiere. Se trata de un tema realizado por Pato y Roco de la Maldita Vecindad; Alfonso Figueroa y Alejandro Otaola, miembros de Santa Sabina; Alfonso André de Caifanes y Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, todos ellos compartieron y crecieron en el escenario junto a Rita Guerrero y recuerdan su legado a diez años de su partida.

"Esta canción es una ofrenda de amor, de mucho cariño hacia nuestra carnalita que sigue en nuestros corazones a pesar de no estar aquí. Con esta canción queremos refrendar la generosidad que ofrecía a través del arte, su amistad, de su impulso como persona, preocupada por sus tiempos, por su sociedad que fue algo que contagió a quienes estuvimos a su alrededor", señala Pato.

Rita Guerrero fue una mujer adelantada a su tiempo, asegura Poncho Figueroa. El bajista que compartió escenario con la cantante desde que fundaron Santa Sabina en 1989, asegura que la diversidad artística de la cantante fue tal que a diez años de su partida aún sigue descubriéndose parte de su legado.

"Rita nos rebasó, porque no sólo se quedó en el rock, se fue a la música de cámara, a la coral. Ella logró juntar varios universos en uno, como el teatro con la música, que fue una vanguardia que corresponde al verdadero arte contemporáneo. Estaba volada en el tiempo y como artista y cantante dejó un hueco grandote".

No hay nadie hoy en día que como ella experimente con su voz, dice el músico de Santa Sabina. "Hacíamos conciertos de tres horas y ella cantaba, trinaba, berreaba, gritaba, se desgañitaba y no se quedaba sin voz. Inventó una técnica muy personal para hacer todo eso, porque si ustedes recuerdan su voz era una cosa fuerte y tenía una técnica que a pocas cantantes les he visto".

A Rita no le importaba hacer gestos y verse desaliñada sobre el escenario, recuerda Poncho. "Hacía unos pinches gestos y mostraba su lado monstruoso y animal sin ningún problema. Pero también su lado sensual, que era uno de los tantos que tenía. Sí hay un vacío fuerte en la música y de alguna manera también en el activismo social".

Rita no sólo fue una estrella de la música. También impulsó muchas iniciativas sociales y se convirtió en una luchadora por México, dice Pato.

"Santa Sabina estuvo en el movimiento zapatista, la prohibición de los conciertos en los 90, la huelga estudiantil de la UNAM, los fraudes electorales y ‘la comandanta Rita’, como le decíamos, fue protagonista e impulso para muchas de ellas".

El 11 de marzo los músicos que grabaron Rita bonita harán la presentación en sus redes sociales y develarán una sorpresa en torno a ella