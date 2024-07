¡Adiós Iron Man! Robert Downey Jr regresa a Marvel pero ahora como Doctor Doom

Robert Downey Jr, quién interpretara al icónico Iron Man, regresa al universo de Marvel pero ahora como un villano, Doctor Doom, así lo dio a conocer la Marvel Studios a través de un video en ssus redes sociales.

La noticia se dio a conocer en la convención Comic-Con 2024 que se realiiza en San Diego, California. Ahí, el famoso actor salió al escenario rodeado junto a un sequito que portaba máscaras como las de él.

Después, el actor se quitó la máscara y reveló su rostro, con lo que todos los asistentes quedaron sorprendidos y comenzaron a aplaudir.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

En los cómics, Doctor Doom tienen la habilidad de cambiar su mente con otras personas, construir máquinas muy poderosas, además de tener fuerza sobre humana.

Esta no seria la primera aparición del villano en la pantalla grande, en la cinta Los Cuatro Fantásticos (2005), cinta interpretada por Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Chris Evans y Michael Chiklis.

Recordemos que Tony Stark muere peleando contra Thanos; sin embargo, esta acción permite que los Avengers puedan derrotar finalmente a uno de los villanos más temidos del universo Marvel.