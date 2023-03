Retratan la historia del estrangulador de Boston desde las periodistas que lo expusieron

Resaltar la importancia del trabajo femenino dentro de una investigación periodística, destacar sus logros en el plano personal y laboral, así como inspirar a otras mujeres a defender su postura frente a distintos temas sociales fueron los pilares para que Matt Ruskin desarrollara el guion de la cinta El Estrangulador de Boston.

Aunque algunos conocen la historia de los 13 asesinatos de mujeres ocurridos en la década de los sesenta en Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, la idea de Ruskin no era generar una biografía del asesino serial, sino abordar el caso desde la perspectiva femenina, es decir, a través de las periodistas que dieron a conocer la situación ante la sociedad.

“Comencé a leer todo lo que pude y descubrí este misterio de asesinato increíblemente estratificado que estaba lleno de giros y vueltas. Y, en muchos sentidos, era tanto una historia sobre la ciudad en ese momento como de los casos de las mujeres que dio mucho de qué hablar. Cuando descubrí a estas reporteras, Loretta McLaughlin y Jean Cole, descubrí que fueron de las primeras mujeres en estar involucradas en la investigación de los casos, lo que me motivó a crear una historia más de poder femenino”, afirmó Ruskin en conferencia de prensa internacional, de la que también formaron parte las actrices Keira Knightley y Carrie Coon, protagonistas del filme.

La trama se centra en la reportera del periódico Record-American, Loretta McLaughlin, interpretada por Keira Knightley, quien fue la primera en relacionar los asesinatos cometidos por el estrangulador. A medida que los casos se van incrementando, Loretta sigue de cerca la investigación, siempre apoyada por su colega Jean Cole, caracterizada por Carrie Coon.

El sexismo que se vivía en esa época fue uno de los mayores obstáculos de las periodistas, sin embargo, fue la motivación por alertar a más mujeres sobre dicho asesino lo que las mantuvo firmes en la investigación.

“En un inicio no conocía el caso, acepté el proyecto porque pensé que era una forma realmente interesante de contar la historia de un asesino en serie a través del punto de vista de estas dos mujeres periodistas. La mayoría de la gente no sabía que fueron dos mujeres las que dieron a conocer los hechos, que, en gran medida, han sido borradas de la historia, pensé que era realmente interesante”, comentó Keira Knightley.

La actriz Carrie Coone explicó que esa también fue la parte más impactante para ella. “Estas mujeres fueron tan integrales para resolver el caso, obligaron a los departamentos de policía a compartir información y sus nombres nunca se asocian con la investigación. Sus historias de cómo se convirtieron en periodistas fueron muy convincentes y conmovedoras. La lucha de Jean para convertirse en periodista fue muy significativa”, consideró.

UNA AFORTUNADA COINCIDENCIA

En un inicio, Matt Ruskin desconocía también los casos, lo que lo obligó a documentarse lo más que pudo. En el proceso de investigación se percató de las historias de Loretta y Jean, sin embargo, había poca información sobre estas dos mujeres; el reto era localizarlas a ellas o a sus familiares.

“Descubrí que Jean tenía dos hijas, las busqué, y una de ellas tenía en su perfil de Facebook una fotografía, en ésta tenía su brazo alrededor de un viejo amigo mío. Así que llamé a mi amigo y le pregunté: ‘¿cómo conoces a esta mujer?’ Y me explicó que esa mujer era su madre y Jean Cole era su abuela, alguien a quien veneró absolutamente. Así que él me presentó a ambas familias”, comentó el director, quien en 2017 estuvo al frente de la producción de Crown Heights.

“Cuanto más conocí a estas mujeres y su trabajo como reporteras, más llegué a admirarlas y me sentí increíblemente obligado a contar su historia”, dijo el cineasta.

Knightley describe este filme como una carta de amor para las mujeres periodistas de investigación; rescata el valor que tuvieron las dos chicas al momento de descubrir los casos del estrangulador; paralelo a contar sus propias historias.

Mientras Coon destaca la labor de su personaje Jean Cole. “Además de su trabajo, Jean quería obtener un aumento de sueldo porque ganaba 30 dólares a la semana y el cuidado de su hijo le costaba 25. Y ella fue a apelar por un aumento, y todos los hombres en la sala de redacción entraron con ella para respaldarla y sugerir que lo necesitaba. Ahí se resalta la importancia de tener aliados masculinos en un espacio como ese. Y creo que Jean era una feminista muy práctica que no agachó la cabeza e hizo bien su trabajo”.

“Creo que es algo con lo que muchas mujeres de hoy pueden identificarse. El hecho de que en ese momento mi personaje se convirtiera en una periodista galardonada cuyos hijos claramente la adoraban, eso fue lo que encontré muy inspirador. Entonces sí, creo que fue su tenacidad lo que me encantó”, completó Keira Knightley.

El trabajo de estas dos reporteras ayudó a atrapar al asesino de Boston, Albert DeSalvo.

La cinta es producida por Ridley Scott, Kevin J. Walsh, Michael Pruss, Josey McNamara y Tom Ackerley, mientras que la producción ejecutiva corrió a cargo de Michael Fottrell y Sam Roston.

Chris Cooper, Alessandro Nivola, Rory Cochrane, David Dastmalchian, Peter Gerety, Robert John Burke, Ryan Winkles, Morgan Spector y Michael Malvesti completan el elenco. El Estrangulador de Boston se estrenará el 17 de marzo, a través de Disney+.