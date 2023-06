Regresa PolyMarchs, la leyenda del sonido móvil

Vuelve a la pista de baile de la Sala de Armas de Ciudad Deportiva, la máquina faraónica PolyMarchs, creada por Apolinar Silva de Barrera hace 48 años, como catedral del high energy. El fundador del sonido móvil tocará con los Djs Víctor Estrella y John Barrera, el sábado 8 de julio.

PolyMarchs arriba con el espectáculo Producción maestra 2023, que tiene como invitado especial al Dj italiano Fred Ventura y al locutor Alfredo Ortiz, quien conducirá el evento al que se espera la asistencia de poco más de siete mil bailadores de música electrónica retro.

Precisamente en la Sala de Armas de Ciudad Deportiva se realizó la conferencia de prensa del anuncio de la mega tocada. El ingeniero electrónico y Dj Apolinar Silva, señaló que con PolyMarchs, “hemos aportado algo de la cultura musical. No tocamos ningún instrumento, pero con nuestro sonido móvil llevamos esa alegría, no es fácil estar aquí, 48 años vigentes y dignos para ustedes, que son lo más importante y para eso hay que trabajar mucho.

“Esto es lo que aportamos, alegría a todo México. Vamos hasta los lugares más lejanos, aunque sean peligrosos. Vamos de la mano de Dios y con muchos amigos, que han crecido con nosotros. Ellos nos protegen en carretera. Nosotros sólo damos música y alegría, por eso entramos a todos los rincones de México. No cualquiera lo hace, hay que tenerlos de león”, declaró.

El fundador de PolyMarchs, reconoció que México es el país que tiene más sonidos móviles en el mundo. “Sé que pronto vamos a ser Patrimonio Intangible mundial”.

A casi de cinco décadas de recorrer carreteras en Estados Unidos y México, aseguró que su misión es llevar alegría, “respetando a todos, grandes y pequeños, el pueblo de México me quiere, me acepta y hasta me protege

“PolyMarchs surgió cuando dos niños hermanos jugaban con la música, éramos mi hermana Mary, ella aportando dinero y yo, que estaba estudiando. Empecé desde abajo, en vez de comprarme unos zapatos, utilizaba el dinero para focos de colores, esto es un monstruo, se hace en base al trabajo. Ya me han dicho que descanse y no lo dejo porque lo amo, el día que ya no pueda caminar, sí me iré a la orilla del mar”, relató el Dj.

Sobre el show con el que regresa a este foro para celebrar su aniversario 48, adelantó que “va a haber innovaciones tecnológicas, sonido por amor, no por negocio, quizá si se necesita el dinero, porque es mucho gasto la producción, pero lo principal es llevarle la alegría sana a la gente, los haremos recordar momentos pasados y bailar mucho”.

El Dj Víctor Estrella que dijo que las puertas de la Sala de Armas se abrirán a las 19:00 horas y habrá música por parte de los DJs de FarenHeit. Mientras que a las 23:00 horas aparecen los de PolyMarchs con su sonido propio, a fin de que el DJ Fred Ventura aparezca a las 24:30 horas y cerca de la 1:30 de la mañana del domingo, el DJ John Barrera mostrará su destreza con la tornamesa y luego aparecerá Víctor Estrella para cerrar la tocada cerca de las tres de la mañana del domingo 9.

Hace 44 años que PolyMarchs no se presentaba en la Sala de Armas. Y vuelve por sus fueros.