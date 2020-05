Radha Mar encuentra su voz y lanza su 'Pequeño Monstruo'

Mazatlán, Sin.- Rhada Mar recienremente sacó su primer sencillo musical, titulado que 'Pequeño Monstruo', tema que se desprende del Ep 'Realidad radical', disco con el que apuesta al género que va entre Art rock, Synth pop, y electro, y que posiblemente para este verano lo estrene completo.

La joven cantante de ópera, compositora y bailarina, mazatleca de corazón comparte en entrevista exclusiva con El Sol de Mazatlán su trayectoria en el mundo del arte.

Gracias a mi madre y mi padre que son músicos, formalmente a los ocho años me inscribieron a clases de solfeo, y a los 11 años empecé a tocar flauta transversal, en la escuela Francisco Martínez Cabrera, que quedaba a un par de cuadras de casa Rhada Mar









Radha comparte que ahí pasaba todas las tardes, entre clases de música y pintura. Y que a la edad de 15 años entró al Coro Ángela Peralta, y gracias al Maestro Antonio González descubrió su voz. En ese entonces empezaba el resurgimiento de la actividad cultural en el centro histórico de Mazatlán y en el Teatro Ángela Peralta, que no tenía mucho de haber sido remodelado.

La jovencita formó parte de esta agrupación por 12 años consecutivos, donde vivió un sin fin de experiencias.

Radha Mar encuentra su voz y lanza 'Pequeño Monstruo'. Fotos: Cortesía│ Radha Mar

¿Cómo fue que por fin te animaste con el disco?

"Después de ser intérprete por muchos años y motivada por un deseo incontenible de buscar mi propia voz, de ser yo misma en el escenario, entré en un proceso creativo que me llevo a desarrollar esta propuesta que conjuga música, poesía y video arte. En el acto en vivo me acompaña mi querida amiga y colaboradora Vj Thai, artista visual que está a cargo de la composición de video arte en tiempo real. Además tengo mucho que agradecerle a mi esposo que es un gran músico y compositor, ya que me ha motivado y apoyado en muchos sentidos para lograrlo", expresa Radha.

LA PROPUESTA

"Este primer trabajo es muy íntimo e introspectivo, refleja lo que me motiva, lo que me apasiona, reflexiones del día a día, esperando conectar con alguien que pueda estar sintiendo lo mismo o detonar alguna emoción".

¿DÓNDE NACE RADHA?

"No recuerdo dónde leí que, "La cuna no es dónde nace, sino dónde se mece la criatura...", así que soy de Mazatlán y las Olas Altas fueron mi cuna, como dice la canción".

Radha Mar comparte que viene de una familia muy artística;

"Empezando por mis padres, mi mamá es pianista y tecladista de la banda Neurosis y mi papá baterista, toca con The Salty feet y Rock Creek, dedicados a la educación musical junto a mi hermana, cantante, maestra y directora del Coro Ángela Peralta, dirigen la Academia y Taller de Artes Mazatlán desde hace 20 años. Mi hermano es diseñador y baterista. Mi abuelito paterno es Rafael Vázquez, quien con mi abuelita Carmela Rey, en paz descanse, formaron el dueto Carmela y Rafael. Sus hijas, mi tía Brisa es baterista, de la banda de surf/rock Los esquizitos, y mi tía Lluvia siguió los pasos de mis abuelos, cantando boleros. Del lado de la familia de mi mamá hay escritores y tengo un par de primas con inclinaciones artísticas, Evanora García, pianista concertista, y Paloma Domínguez, actriz; Santiago Buck, percusionista. Y mi esposo es músico, compositor, con una trayectoria de muchos años en el rock Indie en México, colaborador del sello independiente Happy-Fi, fundador de las bandas Niña, D3ndron y Chajoe su más reciente proyecto solista", comparte la cantante.

¿Cuál es tu anhelo en el mundo artístico?

"Este primer paso de exponer mi música en plataformas digitales, ya es un gran logro, y pues bueno, ahorita la situación es un poco incierta, el ámbito cultural así como la economía y tantos otros sectores, van a tener una recesión que no sabemos cuanto vaya durar, así que prefiero no tener muchas expectativas. Eventualmente me gustaría presentarlo en vivo, en cuantos lugares se pueda", explica.

FILOSOFÍA DE VIDA

"Disfrutar cada día, vivir el presente, ser consciente y congruente con mis acciones".

OTRA FACETA

A la par de su carrera musical, Radha estudió danza contemporánea en la Escuela Profesional. De Danza de Mazatlán.

"Tengo mucho que agradecerle a mis maestros, Delfos, que me abrieron un panorama más amplio de lo que es el arte y la creación artística" .

INFLUENCIAS MUSICALES

"Mis gustos e influencias musicales son muy diversos, gracias a mis padres, de niña escuché mucho rock clásico de los 60 y 70; en la escuela de música, el enfoque siempre fue hacia la música clásica y me apasioné por la Ópera, gracias a mi maestro de canto. Pero cuando yo empecé a definir mis gustos, me incliné mas por el new wave, alternativo, rock pop, trip hop, minimalismo, electro, dance. Y un poco más grande empece a estudiar jazz, armonía moderna y experimentación sonora. Te podría nombrar un par de bandas que me influenciaron mucho como Cocteau twins, Siuxie and de Banshees, Portishead, Massive Attack, The Breeders, Björk, Moloko, entre muchas otras más", finaliza la artista.

REDES SOCIALES

https://radhamar.com/

































