¿Quién mató a Sara? Se devela el misterio en su última temporada

Dicen por ahí que, sin cuerpo, no hay muerto. Esto parece muy cierto para Alex Guzmán (Manolo Cardona) quien durante la exhumación de su hermana Sara (Ximena Lamadrid), se percata de que el féretro está vacío.

“Mi hermana nunca murió, ella está viva”, esa una de las frases que pronuncia Alex y que, justamente, es parte de una gran revelación de la tercera y última temporada de la serie ¿Quién mató a Sara?, ya disponible en Netflix.

Finanzas Netflix se desploma un 36% en bolsa tras pérdida de suscriptores

Más intriga, acción, drama y mucho suspenso es lo que ofrecerá la nueva entrega en la que se resolverán muchas preguntas en torno a Sara, como el hecho de ¿qué es lo que ocultaba?, ¿cuál era su verdadera personalidad?, ¿qué relación tenía con la familia Lazcano?, ¿qué sucedió con Sara de las 17:00 a las 19:30 horas?

“El gran reto de Alex de esta temporada es descubrir finalmente la verdad, todas estas preguntas que nos hemos hecho en la serie, desde la primera temporada aquí van a ser resueltas, pero también se harán nuevas preguntas, se abrirá un universo nuevo que desconocíamos que también será resuelto.

“También, que Alex sea el eje que vaya desenmascarando y descubriendo esa verdad que es la que queremos saber todos”, afirmó Manolo Cardona en entrevista.

Las pruebas comenzaron, el proyecto Medusa está en marcha y encontraron a la paciente perfecta, una joven de 16 años con esquizofrenia heredada, ¿su nombre?, Sara Guzmán.

Pero, ¿qué es ese proyecto y por qué Sara está ahí?

“Es una evolución muy complicada para el personaje, en la primera temporada Sara es una niña más o menos normal; en la segunda ella sale como si fuera la mala, la que engaña a todo el mundo, manipulando la situación y por encima de eso, ella está enferma. En esta tercera temporada, la evolución sigue y le pasan muchas cosas directamente a Sara que la ponen en una situación muy difícil y sigue respondiendo de una manera para tratar de salir de ahí”, contó Ximena Lamadrid.

“En la tercera, la evolución sigue y le pasan muchas cosas directamente a Sara que la ponen en una situación muy difícil y ella sigue respondiendo de una manera para tratar de salir de ahí”, contó Ximena Lamadrid.

Lee también: Guionista de ¿Quién mató a Sara? revela el secreto detrás del éxito de la serie

El éxito de la serie no sólo ha conquistado al público mexicano; en su primera temporada rompió récord al llegar a 55 millones de hogares durante el mes de lanzamiento; incluso estuvo en el top 10 de 87 países en los que se incluyen Estados Unidos, Israel, Francia, Alemania y Brasil.

“El triunfo de este proyecto es una mezcla de muchas cosas empezando por el guion, los personajes, la producción, la dirección. Lo que me dejó esta serie fueron cosas maravillosas, por ejemplo, que el mundo entero sepa que en Latinoamérica hay una serie que se llama ¿Quién mató a Sara?, que nos conozcan y de ahí se adentren a investigarnos, a ver otras series, otros actores y actrices”, dijo el protagonista.

Personajes como el de César Lazcano, interpretado por Ginés García Millán regresarán a la historia, mientras que José María (Eugenio Siller), Elisa (Carolina Miranda), Mariana (Claudia Ramírez), Rodolfo (Alejandro Nones), Nicandro (Matías Novoa), Marifer (Litzy Domínguez), así como los que dan vida a los personajes jóvenes como el de Ela Velden, siendo Marifer joven, Andrés Baida, como Rodolfo, Polo Morín con Chema y Leo Deluglio como Alex joven se mantienen para continuar con el thriller.

Marifer, “toma las riendas de esta serie, en la segunda se ve que ella corta las cuerdas, en la tercera descubriremos el motivo que la llevó a cortarlas porque también vimos que estaba arrepentida, que no fue su propio motor que la llevó a hacerlo.

“Hay algo ahí oculto que hace que este personaje sea tan complejo, tan humano, que no se sabe si ella está más allá del bien o del mal”, compartió Velden.

“Parte de la esencia de esta tercera es descubrir que había ciertos lugares que mostramos en la primera temporada donde había gente que no vimos que estaban ahí, eso genera un nuevo punto de vista de algo que ya pasó, eso hace que la trama gire constantemente y la gente se pregunte: ‘¿cómo no vi eso?, ¿cómo no fui más atento en ese momento?’





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Respecto a Alex, él siempre está motivado por buscar esta respuesta de qué fue lo que pasó, siempre su motor es la buena fe, la intención de descubrir la verdad, sacarla a la luz”, agregó Deluglio.

“Pocos de nosotros somos lo que parecemos”, es la frase que escribió Sara en su diario y que se cuestiona mucho su hermano Alex, ¿qué hay detrás de eso?

Para completar la historia, nuevos actores se integran y ayudarán a algunos personajes a solucionar sus conflictos, ejemplo de ello es la participación de Maite Perroni que estará involucrada en la vida de Chema (Siller).

Además, Gabriela de la Garza, Lumi Cavazos, Rebecca Jones y el mundialmente reconocido Jean Reno también forman parte del elenco.