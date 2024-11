¿Quién es Yesenia Torres y por qué se hizo viral? Conoce la historia que causa revuelo en redes

Culiacán, Sin.- El nombre de Yesenia Torres Quintero se ha vuelto viral en redes sociales, una mujer que recientemente ha captado la atención de usuarios debido a una historia que ha causado un gran impacto.

Su viralidad comenzó a circular en plataformas como TikTok, Twitter y Facebook cuando se hizo viral un video en el que relata una experiencia personal que cambió su vida, a raíz de ese video, muchas personas comenzaron a seguirla, hasta que hace unos días salió en un podcast de un famoso influencer, haciendo que su fama creciera. Pero, ¿Sabes quién es? aquí te contamos un poco de ella.

La historia viral de Yesenia Torres

Yesenia Torres, influencer y madre de la tiktoker Odette Orlena, se ha vuelto viral tras revelar en el podcast "Un Tal Fredo" cómo enfrentó la infidelidad de su esposo. En su relato, compartió que tras 15 años de matrimonio, y sin sospechas previas, su mundo cambió cuando la amante de su esposo le envió mensajes revelando la traición. Lo que siguió fue un acoso constante, con la otra mujer publicando pruebas del engaño, incluyendo fotos de los hijos que tuvo con su esposo.

El punto culminante llegó cuando Yesenia describió un encuentro inesperado con la amante en plena calle: "Me bajé, me quité las zapatillas y fui directo. Ella me dio un golpe, y yo le advertí: 'me vuelves a tocar y verás'." Tras un forcejeo, llamó al marido para enfrentar la situación en persona. En el lugar llegaron incluso sus familiares y la policía, destapando por completo la doble vida de su pareja.

¿Quién es Yesenia Torres?

Yesenia Torres comenzó en redes sociales durante la pandemia, compartiendo temas de moda y estilo de vida. Su popularidad creció en TikTok, donde indirectamente aludía a la amante de su esposo, generando una gran reacción en el público. A pedido de sus seguidores, finalmente llevó su historia al podcast, aumentando su audiencia hasta superar los 2.3 millones de seguidores en TikTok y 200 mil en Instagram.