¿Quién era Maggie Smith, la famosa profesora McGonagall de Harry Potter?

El pasado 27 de septiembre se anunció la muerte de la actriz, que sin duda dejó consternados a quienes crecieron con su personaje como la profesora McGonagall de Harry Potter, pero, ¿Sabes qué otros papeles realizó? aquí te dejamos un recuento desde sus inicios en el cine, al ser una de las artistas más icónicas del Reino Unido.

¿Quién fue Maggie Smith?

Nacida el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Maggie Smith comenzó su carrera en los escenarios del Oxford Playhouse a principios de los años 50. Posteriormente, se unió a prestigiosas compañías teatrales en Londres, como el Old Vic y el Royal National Theatre, donde trabajó junto a su primer esposo, el actor Robert Stephens.

Considerada una de las figuras más emblemáticas del Reino Unido, Smith recibió en 1990 el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico en reconocimiento a su extraordinaria contribución a las artes.

A lo largo de su carrera, ganó dos premios Oscar: uno como mejor actriz por su papel en “Los mejores años de Miss Brodie” (1969) y otro como mejor actriz de reparto por “California Suite” (1978).

Smith se destacó por su versatilidad en una variedad de géneros y personajes, desde su interpretación de una madre superiora en “Sister Act: Una monja de cuidado” (1992) junto a Whoopi Goldberg, hasta la memorable profesora de magia en la saga de “Harry Potter”. También brilló como una mujer neurótica en “Una habitación con vistas” (1986) y como una anciana sin hogar en “The Lady in the Van” (2015).