¡Qué conciertazo fue el de Pepe Aguilar!

Mazatlán, Sin. - Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar conquistaron los corazones de los mazatlecos. El concierto inició 45 minutos después de ser coronada Brianda I como Reina de los Juegos Florales del Carnaval Internacional de Mazatlán ‘Somos América’, Pasión, Alegría y Esperanza 2020. Esto fue por petición del artista para preparar el escenario para su actuación.

La espera valió totalmente la pena, un concierto sinfónico, donde Pepe Aguilar estuvo acompañado por la OSSLA, dirigida por Francisco Cedillo Blanco, de manera magistral.

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

La Música

Pepe Aguilar en compañía de sus talentosos hijos, Ángela y Leonardo Aguilar cautivaron al público con sus bellas interpretaciones.

Por su parte la OSSLA, bajo la batuta de Francisco Cedillo Blanco hizo lo suyo, aportando el toque cultural a la Velada.

Pepe interpretó canciones como ‘Perdóname’, ‘Por Mujeres como tú’, ‘El niño Perdido’, Almohada, ‘Más alto que las águila’, cautivando al público con su sencillez. Pepe compartió con su púbico que la música regional se fusiona perfectamente con la sinfónica, además de ser un orgulloso representante de la música de México cantando sus canciones por el mundo.

Ángela interpretó 'La Llorona' de manera magistral, también cantó ‘La Chancla’, además de algunos éxitos de Selena Quintanilla, que incluye en su reciente material discográfico en honor a la Reina del Texmex.

Un momento emotivo fue cuando Pepe y Ángela cantaron juntos ‘Tu Sangre en mi Cuerpo’, canción que dedicaron a todos los papás, aclarando que la mayoría de las veces sólo se le dedican las canciones a las mamás.

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Pepe Aguilar

Al cuestionarle a Pepe de cómo se sentía de estar en Mazatlán dijo esto: “Me siento muy feliz y honrado por esta invitación. Venir a Mazatlán siempre es un orgullo, es un honor, desde los tiempos que venía con mi padre y ahora después de una larga ausencia, estar de regreso es un privilegio.

Respecto a su concepto sinfónico explicó, “Le vamos a empezar a meter un poco más de cariño porque hemos estamos enfocados al espectáculo de los caballos pero este tipo de espectáculos creo que puede tener cabida en estos tiempos donde la juventud, las nuevas generaciones voltean a sus tradiciones de nueva cuenta y sentirte orgulloso de ellas es muy importante.

El apoyo a sus hijos

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Ellos tienen su talento. Yo creo que el apellido no canta cada quien tiene que aportar lo suyo y la gente no hace favores. La gente compra lo que le gusta, va a ver a quien quiere ver. No te hace ningún favor, no dice ¡Ay me caía muy bien su papá!, eso no funciona.

Yo creo que Ángela y Leonardo si llegan a algún lugar van a llegar por ellos y ahí van.

Ángela ahorita está con la atención de todo el mundo, yo feliz.

Ella vino de polizonte porque no estaba anunciada, y me da mucho gusto que la estén recibiendo como lo están haciendo, en todo el Continente, no nada más en México.

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Generaciones

Cada quien trae lo suyo, mi padre (Antonio Aguilar) trabajó durante 60 años y abrió las puertas para artistas de México y de Latinoamérica, lugares como el Madison Square Garden, todos los lugares importantes donde antes de él, no aceptaban a nadie de habla hispana. Después me toca a mí, durante 30 años, cantando música mexicana llegamos a abrir también lugares como el Hollywood Hall, 135 mil personas en el Zócalo; nueve Grammys, 25 años de estar trabajando, y esto también llega a ser una historia.

Pepe Aguilar ofreció un concierto sinfónico espectacular al público mazatleco en el Carnaval 2020. Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Y ahora le toca a ella, (Ángela) y con todo esto que hay detrás con una abuela (Flor Silvestre) que hizo ciento veintitantas películas y un abuelo que hizo 140 películas, y yo con 28 discos, y la verdad yo creo que la verdad ella tiene que demostrar su rollo y tiene mucho con qué. No la vamos a comparar con su abuelo. Se trata de mejorar las siguientes generaciones, esto se llama evolución”.

Yo creo que difícilmente supere a mi padres, espero que ella me supere a mí. Tiene un largo camino por recorrer pero tiene ya un bonito comienzo.

Leonardo va a donde mismo es un cantautor y vas a ver. La verdad en México y el mundo hacen falta buenos artistas, vengan del género que vengan, y estos muchachos están muy bien, ustedes júzgenlos”

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Ángela aguilar

La joven intérprete habló sobre su disco homenaje a Selena lo siguiente: “Estoy súper bien, súper feliz porque fue muy natural, desde chiquita me encantaba bailar, y cuando estoy cantando rancheras no tengo tanta oportunidad de bailar. Desde muy chiquita me encantaba cantar ‘Como la Flor’ y quería hacer algo diferente, algo que me movía, llevo bailando flamenco desde los siete, ocho años, hay que cambiarle. Se me hace súper padre exponerles a las nuevas generaciones esta música, a mí no me tocó, vi la pura película y a parte con JLO.

La cantante comparte que su próximo disco va a ser completamente de ella, con canciones inéditas, que estará listo para finales del 2020. “Es un disco que vale la pena enseñarles a mis fans”.

Fotos: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Sus vestidos

Quiero que sean de puros diseñadores mexicanos

Ángela Aguilar

