Priscila Lafarga se abre camino en Estados Unidos

Mazatlán, Sin. - En entrevista exclusiva vía telefónica a Los Ángeles, California, Priscila Lafarga nos cuenta que a los 18 años, decide emprender su vuelo y se va a Seattle, Washington como niñera con el objetivo de aprender inglés y a la vez para estudiar. Allá estudió Comunicación y clases de actuación en diferentes estudios, ya que le encanta la comedia y la improvisación, patrocinada por la familia de científicos donde vivió.

Ha sido una total aventura

Priscila Lafarga





Priscila es la mayor de tres hermanas, desde pequeña mostró su inclinación hacia lo artístico, sin embargo, sus padres dejaron que tuviera una niñez normal. Hoy en día tiene 30 años, es actriz, modelo, cantante, compositora bilingüe y productora con ganas de comerse el mundo:

Tres décadas de vida que me hacen recordar lo intensamente vivido, los altos, los bajos y lo aprendido. Esta fecha me hace reflexionar y confirmar más que nunca que el nacimiento de uno mismo tiene un gran sentido. Que si nos damos la oportunidad de preguntarnos ¿qué quiero?, ¿quién soy?, ¿cómo quiero ser recordado(a) cuando ya no esté?, escucharemos esa voz interior que nunca calla y todo tendrá aún más sentido. Que nosotros no elegimos la fecha en que nacimos pero sí cuando queremos renacer. Sin importar los estándares, expectativas y parámetros sociales e inclusive familiares. Quienes realmente te quieran, estarán ahí para apoyarte e impulsarte incondicional e ilimitadamente.

“La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma” y como somos energía pura, les mando mucha vibra positiva y los invito a seguirnos transformando”, comparte en sus redes la talentosa joven.

Experiecia

“Acabo de trabajar para Facebook, en un comercial, fue la actriz principal en el Proyecto comercial “Facebook Vision”. El cual es muy importante porque busca reinventar esta plataforma y pronto estarán compartiendo más de esto; también trabajé para Amazon hice el doblaje de un comercial, que se transmitirá en las cadenas hispanas en Estados Unidos y digitalmente en todo el mundo. La verdad soy la única latina, mexicana y me da mucho gusto con orgullo representar a Latinoamérica y a Mazatlán”, comparte emocionada. La joven tuvo una participación en Disney Channel en un programa especial de Día de Muertos”.

Qué busca

“Yo lo que busco a través de mi arte, de mi manera de expresión, actuando, bailando, modelando, es ser una voz para problemas sociales. Es usar esta plataforma del medio del entretenimiento para ayudar a la gente, para apoyar al auto empoderamiento. Me encanta la psicología”, explica Lafarga.

El cortometraje

Está en etapa de preproducción, escribiendo las escenas, buscando locaciones. Probablemente busque la colaboración de alguien más. Prácticamente es la historia de una mujer psicóloga. Este año viene la filmación, que además voy a producir. El guión es bilingüe, involucra los géneros de drama, romance y comedia. Será presentando en diversos festivales de cine y tanto busca entretener a la audiencia como dejar un mensaje respecto a la búsqueda constante del ser humano impulsando temas como auto empoderamiento- superación personal, salud mental, física y emocional”.

Video musical

Estoy abierta a proyectos en México, a series de televisión. El actuar en mi idioma es fundamental. Hace poco estuve en Los Ángeles, en un video de Suenatrón, que está compuesto por los hijos de Los Tigres del Norte, como actriz y bailarina de una canción que se llama ‘La Gota Gorda’ y fue padrísimo. El video es producido por Blake Vaz, ganador de un Emmy.

La actriz y modelo mazatleca protagoniza el video ‘La Gota Gorda’ de Suenatrón. Fotos: Cortesía │ Priscila Lafarga

Modelaje reciente

Priscila fue modelo para Sherry Ratay at the International Salon& Spa Expo 2018; así como para la compañía Beauty by Imagination en el International Salon& Spa Expo 2020, y modelo para BioIonicen colaboración con Modern Salon Magazine. La joven modelo para un comercial de BMW, el cual busca transmitir la independencia y libertad de la mujer. Este comercial será transmitido en sus diversas plataformas online.

Priscila Lafarga en su faceta de modelo. Fotos: Cortesía │ Priscila Lafarga









