Presentan la cuarta temporada de “Desafío sobre fuego Latinoamérica”

El especialista en combate Doug Marcaida lleva varios años especializándose en armas blancas, y durante seis años ha fungido como juez en el reality Desafío sobre fuego. Pero durante las dos temporadas en las que ha participado para la versión latinoamericana del concurso, se ha percatado que en esa región existe un gusto por la forja que no había visto en ninguna otra parte del mundo.

“Para mí son más creativos, porque en Norteamérica es un hobby, pero aquí los forjadores lo hacen porque está conectado con su trabajo y con su vida. En Estados Unidos tenemos las máquinas y las prensas, y aquí tal vez no tienen ese equipo, entonces ellos forjan con menos herramientas, son más creativos, es más una cuestión de instinto”, platica a El Sol de México.

OMG! ¿Qué le ponen en su bebida a Alicia Machado para dormir en La casa de los Famosos?

La dinámica del programa consiste en reunir a un grupo de concursantes que deben replicar armas históricas. Su trabajo es evaluado por un panel de jueces, conformado por Marcaida, Mariano Gugliotta y Ricardo Vilar.

Para el experto, una parte importante de este concurso es el valor cultural que aporta, pues al basar los retos en episodios históricos, es una oportunidad para que toda la familia se divierta y aprenda al mismo tiempo.

“A esta generación le gusta jugar videojuegos, ven distintas armas, pero aquí se dan cuenta que es algo que tiene un antecedente, y tal vez se relaciona con los conquistadores o los aztecas, o con las diferentes partes de Latinoamérica”, mencionó. “Ahora están viendo su historia, pueden ver cómo era la espada de Cortés, y aprenden sobre él, eso es muy importante”.

Mariano agregó que al ver cómo el programa reunía a varias generaciones frente a la televisión, también decidieron incorporar en los retos armas de la cultura pop (como la espada de Indiana Jones), para tener un punto de encuentro.

Asimismo, celebró que haya varias mujeres entre los participantes, pues considera importante demostrar que la forja es un oficio para todos. “Refleja un poco la igualdad de condiciones, tenemos forjadores y forjadoras, gente joven y mayor, demostrando que éste es un trabajo de aprendizaje y técnica”.

Para esta entrega el actor Juan Pablo Llano retoma su rol como conductor, luego de haber estado ausente en las temporadas anteriores. El colombiano externó su alegría por estar de vuelta, especialmente porque extrañó mucho pasar tiempo en México.

Sin embargo, lo más emocionante para él es reencontrarse con este arte, que le ha apasionado desde que era niño, en gran medida gracias a sus abuelos.

“Siempre me han gustado las armas blancas, los cuchillos, las espadas, por varias razones. De pequeño mi abuelo me regaló una navaja, me gustaba tenerla cuando iba de finca, nunca lo he relacionado con el tema de la violencia, sino con la supervivencia. De pequeño tuve mi primer cuchillo, que le decía el cuchillo de Rambo, y desde ahí empieza mi interés”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Entre los competidores se encuentra el mexicano Ernesto Gallegos, originario de Lerdo, Durango, quien forma parte del segundo grupo junto con Facundo Fadón (Argentina), Pablo Guerrero Molina (Chile) y Julio Lombardi (Brasil).

En esta nueva temporada, se realizará una dinámica en redes sociales en la que el público podrá votar por su forjador preferido. Los nuevos capítulos de Desafío sobre fuego Latinoamérica se estrenan este miércoles 27 de octubre a las 21:50 horas por History.