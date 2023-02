Presenta Israel Valdez su nuevo sencillo "Toca y Toca"

El cantante Israel Valdez se encuentra de estreno, ya que este martes presentó en Mazatlán su nuevo sencillo, titulado “Toca y Toca”.

"Tras mi salida de La Original Banda El Limón me tomé un receso largo, pero ahora estamos concentrados en lo que viene, ya volvimos haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es música", señaló durante la rueda de prensa.

El cantante aseguró que en esta nueva etapa ha conocido a personas que lo han impulsado, como lo es Carlos López, el compositor de este sencillo.

"Conocí a personas con las que he venido trabajando, apenas desde hace dos meses conocí a Iván, y su papá Carlos López, aquí presentes, ahora trabajaremos con Alfa Récords, este sencillo se hizo con la finalidad de que fuera un éxito, gracias a Dios hemos conocido buenas personas en el trayecto y sabemos que esto va a prosperar, agradezco por esta oportunidad", dijo.

Por su parte, el compositor de “Toca y toca” señaló que espera que la melodía sea un éxito en la voz de Israel Valdez.

"Estoy aquí para expresar mi orgullo, me siento muy orgulloso de todas las personas que hoy me acompañan, contacté al compañero Israel por medio de una persona y él escogió la música que quiere lanzar, hay canciones que yo siento que van a ser un éxito, pero me enorgullece que se decidiera por esta composición", afirmó.

Para saber

Israel Valdez fue vocalista de La Original Banda El Limón durante aproximadamente siete años, época en la que la agrupación cosechó éxitos como “Abeja Reina”, “Se me hizo vicio”, “Ladrona de mi amor”, “La cama destendida” y “Fruta madura”.