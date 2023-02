Premios Oscar, ¿Cuál es la película con más nominaciones este año?

Luego de que se liberara la lista completa de las nominaciones para la edición de los Oscar 2023, muchas fueron las sorpresas de los fanáticos al descubrir los nombres de los posibles filmes que podrían llevarse más de un galardón.

La academia encontró en diversos títulos lo necesario para poder ser condecorados con la estatuilla, así que si encontraste tu película favorita en la lista, ahora te contamos sobre la cinta que más nominaciones obtuvo y, por ende, la que más probabilidad tiene de ganar el premio.

También te puede interesar: Estos son los mexicanos que fueron nominados para los Oscar

En caso de que no la hayas visto todavía, te recomendamos altamente hacerlo, pues “Todo en todas partes al mismo tiempo” es una obra sin igual que explora el mundo de las posibilidades desde una perspectiva bizarramente espectacular.

El filme producido por la casa A24 sorprendió al mundo al competir por nada menos que once galardones, entre los que se encuentran mejor película, mejor director, mejor actriz protagonista y mejor canción original, por mencionar solo algunos.

Everything has led to this. A huge congratulations to the #EverythingEverywhere family on receiving 11 #AcademyAwards nominations 🌟 #Oscars95 pic.twitter.com/uDkSxfzHS6 — Everything Everywhere (@allatoncemovie) January 24, 2023

“Everything Everywhere All At Once” nos cuenta la historia de una mujer inmigrante china que se ve envuelta en una aventura salvaje donde solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Por desgracia, esto la lleva a una aventura todavía mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso, acechada por un mal inconmensurable.

El filme dirigido por Dan Kwan y Daniel Scheinert fue estrenado el 23 de junio de 2022 y en poco tiempo fue considerada popularmente como la mejor película del año, pues a pesar de contar con un presupuesto independiente de 25 millones de dólares, esta cinta logró recaudar un total de 106 millones de dólares.

Por otro lado, esta comedia de acción representa una delirante aventura que se entrelaza con un análisis de las crisis familiares y personales, además de un argumento aderezado con comedias de kung-fu del clásico estilo Jackie Chan.

Contando con un reparto increíble con personalidades como Michelle Yeoh, Jonathan Ke Quan, Stephanie Hsu e incluso la gran Jamie Lee Curtis, “Todo en todas partes al mismo tiempo” dominó la lista de nominaciones a los Oscar 2023 por:

Mejor Película

Mejor director

Mejor Actriz Protagonista

Mejor Edición

Mejor Canción Original

Mejor Actor de Reparto

de Mejor Guión Original

Original Mejor Banda Sonora

Sonora Mejor Diseño de Vestuario

Mejor Actriz con Jamie Lee Curtis

con Mejor Actriz con Stephanie Hsu

Otras películas nominadas

Entre los otros títulos, figuran cintas que se llevaron el cariño y la aceptación del público por sus diversas tramas, elenco y producción. Tal es el caso de “Avatar: El Camino del Agua” o “La Ballena” con el increíble Brendan Fraser o “Argentina, 1985”.