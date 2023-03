Premios Oscar 2023, ¿cuándo y donde ver la entrega?

Fue hace meses cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la entrega número 95 de los Premios Oscar, evento dedicado al reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica, mismos que están próximos a celebrarse el próximo domingo 12 de marzo.

Su popularidad es tal, que diversos medios estarán hablando del tema al momento, por lo que si no te quieres perder la entrega de galardones más popular del mundo del cine, te contaremos un poco más de dónde ver la entrega de premios de este 2023.

También puedes leer: Premios Oscar: Cinco mexicanos que se han llevado la estatuilla en la historia

Dicha entrega tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles y a diferencia del año pasado, todos los premios serán entregados en vivo.

Para esta ocasión, será el humorista y conductor Jimmy Kimmel el encargado de conducir el evento, regresando al puesto que tuvo en el 2017 (así es, el año de la confusión entre La la land y Luz de Luna como ganador de Mejor Película).

¿Cuándo empieza?

Se espera que la aclamada gala de los Oscar 2023 abra sus puertas a las 17:00 horas, siendo alrededor de las 19:00 horas (Centro de México) cuando comience. Las transmisiones de la alfombra roja comenzarán desde tres horas antes del inicio de la ceremonia.

We're officially two weeks away until the 95th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/00Ql6IBnDY — The Academy (@TheAcademy) February 26, 2023

Entre los artistas invitados a la premiación están Billie Eilish, Anthony Hopkins, Lady Gaga, Beyoncé, J.K. Simmons, John Travolta, Venus y Serena Williams, Sebastian Yatra y Uma Thurman.

Premios Oscar 2023, ¿dónde verlos?

Los Premios Oscar 2023 podrán disfrutarse a través de la señal de televisión abierta de Azteca 7. Donde la premiación comenzará a las 17:00 horas. Pero si lo tuyo son los dispositivos móviles, a través de las redes sociales oficiales de la Academia también se estarán publicando los detalles de la noche.

Asimismo, la entrega de los premios podrá seguirse minuto a minuto a través de su canal oficial de Youtube.

En el caso de televisión por cable, para toda Latinoamérica la ceremonia será transmitida por el canal TNT.

Si prefieres atender la premiación a través de las plataformas online, la plataforma elegida para transmitir la entrega fue nada más y nada menos que HBO Max, donde podrás observar desde la alfombra roja hasta la ceremonia completa.

Cintas que compiten

Para esta edición de los Premios Oscar, diversas películas compiten para ser reconocidas, como el caso de “Todo en todas partes al mismo tiempo” que compite con once galardones, siendo la película con más nominaciones este año.

A su vez, entre la lista de nominados también se pueden encontrar filmes como “Avatar: El camino del agua”, “La Ballena”, “Argentina, 1985” o “Pinocho de Guillermo del Toro”.