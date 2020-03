Porte Humilde te dice, 'Déjame'

Mazatlán, Sin.- Porte Humilde es un grupo de Monclova, Coahuila, que interpreta el género campirano con tubas y guitarras.

Sus integrantes son Ulises Aguirre en la tuba, Jorge González, vocalista, Adrián Torres, Armonía y vocalista, y Jesús Blanco, requinto, quienes recientemente decidieron venir a radicar a Mazatlán.

El grupo cumplirá un año de su formación en abril. "En este año hemos logrado muchas cosas, presentándonos más en Coahuila. Allá estábamos radicando, tenemos poco acá en Mazatlán. Nos presentamos en la Feria del Carnaval", comparten los músicos.

PLANES

"Ya se viene un disco, nos vamos a Los Mochis a grabarlo. Será el primero".

Actualmente están promocionando el sencillo 'Déjame', que es una canción de amor.

"Estamos en gira de promoción y tendremos también gira de medios para Guadalajara, Estado de México y Monterrey. En Saltillo tendremos presentaciones".

En cuestión de colaboraciones, la agrupación está abierta, " con el que se deje, con el valiente, con el que se anime, estamos dispuestos a colaborar".

Porte Humilde interpreta temas inéditos y cover.

El compositor del grupo expresa que se inspira en lo siguiente: "en la vida, en lo que pasa, en lo que me platican, en lo que leo, en lo que escucho, de amor, de desamor, de tristeza, de alegría, de lo que sea".

"Déjame ser tu hombre por favor. No tengo una fortuna que te pueda ofrecer, solamente mi corazón lleno de amor. Déjame ser alguien en tu vida mi amor, yo quiero escribir una historia junto a ti. No te arrepentirás, no te voy a fallar. Sólo déjame ser el amor de tu vida"... parte de la letra del sencillo 'Déjame'.

REDES SOCIALES

Facebook:

Porte Humile

Instagram:

portehumilde

Youtube: Porte Humilde Oficial

EL DISCO

Su material musical estará listo a finales de abril en las distintas plataformas digitales como Itunes y Spotify.





