¿Por qué Chiky BomBom tiene tanto éxito en redes? La influencer revela su secreto

Aunque pareciera que su vida cambió de un momento a otro, lo cierto es que no, la fama no le llegó por suerte a Chiky BomBom, al contrario, ella misma desde un inicio comenzó a trazar su futuro.

La Influencer originaria de Santo Domingo, República Dominicana comenzó a postear contenido en redes en 2015, sin embargo fue hasta la pandemia, en 2020, cuando sus videos en la plataforma de TikTok comenzaron a hacerse virales.

Muchos habrán escuchado su famoso saludo de “buenas, buenas, hoy amanecimos, rica, sabrosa, deliciosa”… fue su carisma y sus frases motivadoras lo que la llevaron a conectar con el público y, poco tiempo después, a debutar como conductora en programas de Estados Unidos.

“Nunca me lo imaginé, pero cuando vi que empezó a dar resultados, empecé a hacer cosas distintas, porque no es que haya llegado de la noche a la mañana mi fama”, afirmó en entrevista Lissette Eduardo Cleto, quien artísticamente adopta el nombre de Chiky BomBom.

“Yo hice un equipo con papá Dios, él hacía por un lado su trabajo y yo por el mío otro porque no se trata de suerte, ni de: ‘¡ay!, es que es jocosa, me gusta su personalidad, vamos a ponerla aquí’, ¡no, para nada!, yo empecé a provocar las bendiciones, a tocar puertas, a prepararme, a tomar clases porque yo quiero más, estoy condenada al éxito, pero no sentada”, agregó.

Prepararse como conductora, así como empaparse de diversos temas de interés social la llevaron a formar parte de realities como “Top Chef VIP”, “En Casa con Telemundo”, “Mira quien baila” y “Ojos de mujer”, programa que estrenará su cuarta temporada el 21 de noviembre por E! Entertainment.

“Cuando empecé en la primera temporada de 'Ojos de Mujer' yo no sabía nada, yo no estaba en los shows que estoy en la actualidad, yo entré cruda, se me dio la oportunidad y la aproveché muchísimo, empecé a tomar clases para mejorar, pero nunca dejé de ser yo misma”, comentó.

“Ojos de mujer”, presentado por Chiky, Érika De la Vega y Elizabeth Gutiérrez, en esta nueva entrega abordará temas de interés como el divorcio, poniendo de referencia la separación de Jennifer López y Ben Affleck; la relación entre padres e hijos, empezando con Brad Pitt y Angelina Jolie; la madurez de las mujeres a través del tiempo, con el caso de la cantante mexicana Danna; la consecuencia del uso de drogas partiendo de lo sucedido con Matthew Perry, el actor de la serie “Friends” y el uso de la inteligencia artificial, entre otros.

“El secreto de este programa es eso mismo, la autenticidad, que es un show totalmente auténtico, orgánico, donde todo mundo tiene una opinión distinta, se respeta, pero a la vez, todo mundo sale nutrido porque todos pueden opinar y contribuir, eso es lo lindo, que no existe la censura.

“Se tocan temas cotidianos, temas reales, aunque se esté hablando de Brad Pitt, de JLo o una Ángela Aguilar, son temas que en la familia pasan, se van a identificar y siempre lo vamos a abordar desde el amor y el respeto”, indicó.

Las invitadas para esta temporada serán la modelo y coronada Miss Universo 2020, Andrea Meza, la actriz venezolana Gaby Espino, la comediante Michelle Rodríguez, la actriz colombiana Sara Corrales, Vanessa Claudio y la ex reina de belleza Zuleyka Rivera.

Cada una de las experiencias que ha vivido Chiky BomBom, quien suma 3.2 M de seguidores en Instagram y 11 M en TikTok, estarán vertidas en su primer libro biográfico, que apenas empezó a escribir. Aún desconoce cuándo estará listo, pero asegura que abrirá su corazón.