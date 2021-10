Pide Álex de la Iglesia aprovechar el momento apasionante que vive el cine

VALLADOLID. El cine en el mundo vive actualmente uno de los momentos más apasionantes en la historia, con un proceso de cambio de la industria, del modelo de mercado y de las ventanas de exhibición, afirmó el cineasta y productor español Álex de la Iglesia, quien recibió una de las Espigas de Honor de la edición 66 de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

En el marco del certamen, que se realiza en la capital de Castilla y León, desde el 23 de octubre pasado, aseguró que “es un proceso que ya intuimos hace diez años, hubo un pequeño rechazo y ahora se ha hecho soberanamente potente”, así que es importante aprovecharlo, comprometerse con ello, convertirlo en un desafío, entender las posibilidades que genera y sobre todo entender las posibilidades de cambio.

Gossip Manolo Caro, nominado por su serie Alguien tiene que morir en premios platino

Además de Álex de la Iglesia, el director de fotografía José Luis Alcaine, el actor Jose Coronado y la actriz Mercedes Sampietro recibieron ese reconocimiento en la Gala del Cine Español “en honor a las prestigiosas trayectorias de unos profesionales cuyas filmografías reúnen algunos de los títulos imprescindibles de la historia del cine español”.

De la Iglesia, con casi 20 títulos en su trayectoria y firmando algunas de las películas imprescindibles de la historia del cine español de los últimos 30 años ofreció una masterclass en la que dejó claro que “no me interesa la nostalgia, es importante el pasado para no repetir los errores del pasado, para aprender de ellos, una base sobre la cuál fundamentar un nuevo comportamiento, unas nuevas reglas, pero nada más”.

Aseguró que como productor “ahora estoy viendo, primero, grandes y las mejores oportunidades para contar historias desde todos los puntos de vista y no sólo desde las plataformas, sino de los grandes generadores de contenido previo a ellas”.

Afirmó que ambas partes “se han puesto las pilas” y ahora hay una necesidad de contenido enorme, que no puede nunca ser considerado como un problema.

“La gente que diga eso, está totalmente fuera del mercado o no se interesa en el audiovisual desde un punto de vista industrial, se interesará desde la ensoñación, lo hipnótico, o mágico, pero si lo que quieres es trabajar y que el cine sea un trabajo, una industria, creo que estamos en un gran momento para aprovecharlo y para cambiarlo todo”, sostuvo.

Sobre el cine español aseveró que “nunca he visto mejores películas que ahora, no creo que haya habido otro momento en esta industria con filmes de mejor calidad que ahora, no he visto en ningún momento mayor cantidad, diversos, diferentes”.

Explicó que en este nuevo cambio de perspectiva y en este cambio de mercado, también se descubre la democratización del contenido, pues una serie española puede llegar a todo el mundo y que la vean, no como antes, un millón o tres millones de personas, sino cien millones o más.

“El mundo del audiovisual se está revolucionando en todo el mundo y aunque resulta impactante poder decirlo, el modelo de audiovisual español, aunando series de televisión y películas, es quizá el más exitoso en Europa, es alucinante pero es así, y esto no lo dice nadie, muchos se quejan de las plataformas y pueden ser perfectamente compatibles, no pasa nada”.

Llamó a buscar el modelo atractivo para la gente que está acostumbrada a ver una película en un celular. “No pasa nada por ver una película en un teléfono, porque eso existe, eso está ahí y negarlo, es negar el cine, el cine se ve en cualquier sitio, el cine se ve donde lo ve el público y el público es el soberano”, recalcó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De la Iglesia ha tenido diversos reconocimientos internacionales, por cintas como Balada triste de trompeta (2010), que obtuvo dos premios en el Festival de Venecia y en 2014 dirigió el documental Messi para Mediapro, rodado en diferentes países y localizaciones y ejerció como productor del thriller Musarañas, seleccionada para el festival de Toronto y Sitges.

Durante 2019 rodó su primera serie de televisión, 30 monedas, para HBO, en la que escribió, produjo y dirigió los ocho capítulos de la primera temporada y estrenó recientemente su regreso al género de terror, Veneciafrenia, con Caterina Murino, Cosimo Fusco y Silvia Alonso, así como la comedia El cuarto pasajero, con Blanca Suárez, Ernesto Alterio y Alberto San Juan.