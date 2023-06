Paz Court se inspira en sus raíces para componer el disco Casa

Durante los cuatro años que lleva viviendo en México, la cantante chilena Paz Court ha conocido a fondo la cultura de nuestro país, pero también con el tiempo ha aprendido a valorar todavía más sus raíces. Hoy, honra a la cuna de la vio nacer por medio de un disco “Casa”, que está programado para lanzarse en noviembre de este año.

“Es un disco que de algún modo sigue la dinámica de lo que han sido estos cuatro años, descubrir el trabajo telemático, y poder aprovechar las virtudes y ventajas que tiene el hecho de trabajar en casa, es un disco más cargado a la electrónica, pero siempre con una influencia latinoamericana importante”, cuenta en entrevista.

Te puede interesar: [Entrevista] Ana Torroja: Arriba y debajo del escenario

Con respecto a las letras que plasmó en este trabajo, señaló que “las temáticas van a estar rondando la casa. Este sentido de pertenencia, qué significa ser humano, nuestro vínculo con la tierra, también las relaciones personales, si encontramos a quien querer, de pronto encontramos también un nido y un lugar donde estar, ser y pertenecer”.

Este material, que es el primero que lanza desde 2020, se compone de ocho temas de su autoría. La artista lo define como una mezcla entre México, Santiago y Estados Unidos, pues su productor y su ingeniero musical viven en Chile y Nueva York, respectivamente.

Celebridades Cuestionario Proust: Rubio

El primer sencillo, lanzado en mayo, lleva por título “Sur”, y surge a partir de un viaje donde visitó la casa de su abuela, e impregna en su ritmo un sentimiento de nostalgia.

“Es un homenaje a mi tierra, que desde este punto en México queda muy al sur. Nace en Linares, que es la ciudad donde vive mi abuela, donde yo también nací, y queda en el sur de Chile. Es un homenaje a mis orígenes, con nostalgia y sentido de pertenencia”.

Paz agregó que tras varios años viviendo lejos, ese reencuentro estuvo lleno de cariño, y la llevó a recordar esos sentimientos de alegría que experimentaba cuando crecía en ese lugar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Al principio cuando uno llega a vivir a otro país es muy estimulante, está lleno de novedades y cosas diferentes. Creo que todos los que venimos en principio a otros sitios tendemos un poco a olvidarnos de dónde venimos y de nuestra gente, porque estamos demasiado estimulados con la novedad”.

La cantante continuó: “Después de cuatro años te diría que si bien me he impregnado mucho de la cultura mexicana y me encanta vivir acá, te diría que nunca va a ser igual porque crecí en otro lado, toda mi niñez y gran parte de mi juventud la viví allá y ahí están mis raíces. Eso siempre va a hacer falta, esté donde uno esté, y siempre hace bien volver a reencontrarse con eso”, finalizó.